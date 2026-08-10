Dette colossale : ce choix inattendu d’Aston Martin qui met le feu aux poudres avec ses créanciers !

Après avoir réalisé plusieurs opérations visant à remonter la pente, comme la suppression de 600 emplois, soit 20 % de ses effectifs, ou encore la cession de l’utilisation de son nom pour son écurie de Formule 1 pour 50 millions de livres (environ 58 millions d’euros) à AMR GP Holdings, Aston Martin réalise une nouvelle vente majeure. Cette dernière concerne son nom. En effet, le constructeur britannique a vendu 50,1 % de ses droits sur sa marque « hors automobile » à l’entreprise américaine Authentic Brands pour 550 millions de livres (environ 635 millions d’euros).

L’opération, orchestrée par la société de gestion HPS Investment Partners, n’a aucun impact sur les voitures vendues par Aston Martin. Elle concerne en revanche tous les produits dérivés que la marque peut proposer : vêtements, montres, parfums ou autres accessoires. C’est cette partie « hors automobile » qui est vendue par le constructeur britannique à l’entreprise américaine, spécialisée dans la gestion et l’exploitation de marques prestigieuses et notamment propriétaire de Reebok ou encore Champion.

Les créanciers prêts à bloquer la transaction

Les créanciers ne voient pas cette opération du même œil que le constructeur britannique. Alors qu’Aston Martin estime cette opération nécessaire, ses créanciers lui reprochent d’utiliser les activités de sa marque en dehors du secteur automobile comme garantie pour obtenir un nouveau prêt.

Selon eux, ces actifs servent déjà à garantir le remboursement de leur propre dette, estimée à 1,3 milliard de livres, soit environ 1,5 milliard d’euros. Ils craignent ainsi que la nouvelle opération profite davantage au nouveau prêteur, qui pourrait être remboursé avant eux en cas de difficultés financières du constructeur.

Une situation qui passe mal auprès des créanciers, qui financent Aston Martin depuis plusieurs années. Ceux-ci sont désormais prêts à engager une action en justice pour tenter de bloquer la transaction.