L’avantage très simple d’être un pilote fils de milliardaire dont le père possède aussi Aston Martin

Les règles sont généralement assez simples en Formule 1 : on reste sur le devant de la scène tant qu’on parvient à y signer de bons résultats et à battre son coéquipier. C’est comme cela que des pilotes comme Fernando Alonso ou Lewis Hamilton restent sur la grille après deux décennies de courses ou plus. Ceux qui se font battre, en revanche, sont souvent poussés vers la sortie. Cette saison par exemple, le siège du Français Esteban Ocon dominé pour l’instant par son talentueux coéquipier Oliver Bearman est menacé pour la saison 2027. Chez Alpine, l’Argentin Franco Colapinto battu à la régulière par Pierre Gasly pourrait également ne pas être reconduit l’année prochaine.

Lance Stroll, lui, n’a pas ces problèmes. Il se fait pourtant battre systématiquement par tous ses coéquipiers en Formule 1 depuis 2019, après avoir seulement surclassé le Russe Sergey Sirotkin chez Williams en 2018, pas vraiment réputé pour son talent. dominé ensuite par Sergio Perez puis Sebastian Vettel et Fernando Alonso lors des saisons suivantes, il est toujours présent en Formule 1 aujourd’hui. Il se trouve qu’il a toujours roulé au sein d’une écurie d’abord soutenue financièrement par son père Lawrence Stroll (Williams jusqu’en 2018) puis carrément rachetée par ce dernier (Racing Point puis Aston Martin Racing). D’où une gestion sans doute moins exigeante en matière de résultats.

Les vacances en Aston Martin DBR22

Cette filiation avec Lawrence Stroll apporte d’autres avantages : son père est également l’actionnaire principal de la marque automobile Aston Martin. Certes, le constructeur anglais se trouve toujours dans une situation économique compliquée. Mais c’est l’assurance de pouvoir profiter des savoureuses sportives de la marque en permanence.

Ainsi lors de ses vacances, Lance Stroll a pu flâner dans une extravagante Aston Martin DBR22 en bonne compagnie. On vient en effet de le voir dans les rues de Monaco au volant de l’un des 22 exemplaires de ce speedster motorisé par un V12 biturbo de 715 chevaux, lancé en 2022 au prix unitaire de près de deux millions d’euros. Avouons-le, ce n’est pas si grave de ne pas pouvoir devenir champion du monde quand on a déjà cette chance !