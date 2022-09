Chantilly Arts & Elégance, LE rendez-vous du week-end

Ce dimanche se tiendra la sixième édition du Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, manifestation qui dès son lancement s’est imposée comme une référence pour les amateurs de voitures d’exception.

Si les anciennes se taillent la part du lion, notamment à travers un concours d’élégance et un concours d’Etat intitulé « Les plus belles voitures du monde », l'événement regarde aussi vers le futur en exposant des modèles dernier cri et des concept cars.

Parmi ceux-ci, on citera l'Aston Martin DBR22, modèle dévoilé cet été pour célébrer le dixième anniversaire de la division Q by Aston Martin, laquelle a pour vocation de proposer des véhicules uniques à une clientèle friande d’exclusivité. Le style de l’auto évoque les barquettes d’antan, démarche qui rejoint celle de Ferrari avec ses Monza SP1 et SP2, mais la DBR22 reçoit un très actuel V12 5.2 L développant quelques 705 ch. Splendide auto !

Autre merveille généreusement motorisée, dûment homologuée pour la route et produite à 18 exemplaires, la Bentley Mulliner Batur. Si celle-ci est animée par un W12 bi-turbo de 740 ch, on retient aussi et surtout que son style préfigure celui des futurs modèles électriques de la marque.

Un futur « zéro émission » dans lequel se plongera bientôt totalement DS. La marque française aux ambitions premium exposera le concept-car DS E-Tense Performance dont les 815 ch (!) sont censés lui assurer des accélérations supérieures à celles d’une Bugatti Chiron, en l’occurrence 2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. C’est aussi la magie des concept-cars que de permettre aux constructeurs d'annoncer ce qu’ils veulent en toute liberté…

Renault exposera quant à lui sa dernière merveille (osons le mot !), à savoir l’époustouflante R5 Turbo 3E (le 3 pour la continuité avec la mythique Turbo 2, et le E pour le moteur électrique). Spectaculaire, exubérante, cette auto est taillée pour le drift avec et ses accélérations d’enfer (0 à 100 km/h en 3,5 s) et ses roues qui braquent à 50°.

Ceux qui n’auront pas eu la chance de la découvrir à Chantilly (le prix d'entrée s'établit à 50 €, moitié prix pour les 12-18 ans, et gratuit pour les moins de 12 ans), où elle constituera une proposition pour le moins détonante, auront une deuxième chance au Mondial de l’automobile, à partir du lundi 17 octobre.