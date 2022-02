DS E-Tense Performance : un coupé électrique de 815 ch

DS est engagé en Formule E depuis 2015. Comme pour les autres constructeurs, la compétition sert de vitrine marketing et de laboratoire technique qui profite aux véhicules de production. Un aspect important, car dès 2024, toutes les nouvelles DS seront 100 % électriques.

Entre la monoplace et la prochaine génération de modèles de série, le constructeur insère ce concept car, le DS E-Tense Performance. Comme l'explique Thomas Chevaucher, patron de DS Performance, l'engin "servira à analyser le comportement des composants et à les mettre au point en vue d’une future industrialisation".

Ce coupé est toutefois techniquement plus proche de la Formule E que d'une voiture de série. Il reprend ainsi les trains roulants du véhicule de course et a le droit comme lui à une coque en carbone. La motorisation est également empruntée à la monoplace.

Il y a deux blocs : un de 250 kW à l'avant, un de 350 kW à l'arrière. Ce qui donne au cumul 600 kW, soit 815 ch. Le couple est de 8000 Nm. Il est disponible instantanément. A la clé : des accélérations dantesques. La marque évoque ainsi un 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes. C'est mieux qu'une Bugatti Chiron !

Le DS E-Tense Performance est doté d'une petite batterie placée en position centrale arrière. Elle a été développée en partenariat avec Total et sa filiale dédiée Saft. Logée dans une enveloppe en carbone et aluminium, elle profite d'un système de refroidissement immersif des cellules "en rupture avec les technologies actuelles". Elle a une capacité d’accélération et de régénération jusqu’à 600 kW, un niveau inédit.

Côté look, ce concept a un air de déjà-vu. C'est en fait une évolution du concept E-Tense dévoilé en 2016 ! Les changements les plus importants se trouvent au niveau de la partie avant. Celle-ci annonce le visage des prochaines DS, déjà évoqué par le concept Aero Sport Lounge en 2020. Il y a ainsi une calandre qui s'apparente à une vitrine, avec des jeux de lumière. On retient aussi une nouvelle signature lumineuse, qui évoque une racine carrée.

Ce concept semble virtuel. Mais DS indique qu'un exemplaire réel existe bien, et qu'il sera bientôt testé par Jean-Éric Vergne et António Félix da Costa, pilotes de la marque.