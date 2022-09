Mondial Paris 2022 - Renault R5 Turbo 3E, le losange s'éclate

Renault fabrique des voitures pour monsieur tout le monde, mais la marque au losange cultive depuis de longues décennies un certain art des sportives plus ou moins délurées. Si la gamme actuelle du constructeur français ne comprend malheureusement plus que la vieillissante -mais toujours très efficace- Mégane RS pour les amateurs d'autos à piloter, Renault a osé vendre par le passé des machines aussi folles que la Clio V6 (2000-2005) ou plus récemment, les extrémistes versions Trophy R de la Mégane. Mais dans cette longue histoire des Renault les plus culottées, la 5 Turbo commercialisée entre 1980 et 1985 en tient une sacrée couche. Avant de laisser définitivement Alpine occuper la scène sportive et en hommage final au cinquantenaire de la Renault 5, la marque lève ce matin le voile sur la R5 Turbo 3E.

N'y voyez aucun lien avec la future Renault 5 électrique de série, attendue pour l'année prochaine : cette R5 électrique-là n'a absolument rien de compatible avec le monde des citadines actuelles. Conçue sur la base d'un châssis tubulaire spécial, elle présente une carrosserie en forme de « restomod » de la R5 Turbo 2. Elle mesure à peine plus de quatre mètres de long mais surtout 2,02 mètres de large à cause de ses ailes arrières hypertrophiées, soit à peu près le chiffre d'une Lamborghini Aventador. Le châssis pèse 980 kg auxquels il faut ajouter les 520 kg de la batterie lithium-ion d'une capacité de 42 kWh, installée au niveau du plancher à l'arrière. Cette dernière alimente deux moteurs électrique entraînant chacun une roue du train arrière, développant une puissance totale de 380 chevaux pour 700 Nm de couple. Vous avez peur pour la motricité ? Ne vous inquiétez pas, ce petit monstre électrique a été spécialement conçu pour glisser. Capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, elle possède un mode Drift et peut braquer ses roues à plus de 50 degrés d'angle comme les machines spécialement préparées qu'on voit dans les compétitions spécialisées.

D'abord à Chantilly Art & Elegance

Le communiqué officiel comporte un long passage consacré au design des tenues du pilote et d'une mannequin qui seront habillés pour parader à côté de la R5 Turbo 3E au concours d'élégance de Chantilly ce dimanche 25 septembre, mais aussi à la collection de NFT que Renault proposera d'acheter en ligne. Renault nous parle du « Web3 », de blockchains et d'une adaptation aux « codes de son temps ». Permettez-moi de ne retenir dans tous ces éléments de langage bassement marketing qu'un seul élément intéressant : l'auto pourra être pilotée virtuellement dans des jeux vidéos. Après Chantilly, la R5 Turbo 3E sera exposée sur le stand Renault au Mondial de Paris. Et nous, on rêverait de voir Jean Ragnotti faire des bêtises à son volant pour voir s'il peut prendre autant de plaisir qu'avec ses vieilles R5 Turbo...