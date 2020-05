Une Renault Clio V6 Trophy homologuée route au Japon

Fan de la Renault Clio V6 ? Voici des images qui vous feront envie : un Japonais a trouvé bon d'installer sur un exemplaire de la version course Trophy des équipements lui permettant de l'immatriculer et de circuler avec sur la route. De quoi en faire la voiture idéale pour se rendre aux trackdays sans remorque.

Les deux clichés fournis gracieusement par le passionné lafrez2003 en voyage au Japon lors de cette étonnante rencontre dévoilent que la citadine de course à moteur central dispose d'un capot et d'une malle en carbone -histoire de grappiller quelques kilos sur la balance affichant initialement 1100 kilos pour cette voiture dépouillée-. Les projecteurs, les clignotants, les pneus route et les supports de plaques nippons incarnent quant à eux les éléments les plus importants pour avoir le droit d'emprunter la voie publique à son volant.

Pour rappel, la Renault Clio V6 Trophy donnait naissance en 2000 à la version civile embarquant 230 chevaux contre 280 chevaux pour l'auto de course. La marque au losange exploitait sur les circuits la Trophy de 1999 à 2003 pour promouvoir la seconde génération de l'urbaine et l'image compétition du constructeur via une formule monotype.