Mondial de Paris 2022 - La spectaculaire Renault 5 Turbo électrique

Il y aura de quoi faire sur le stand de Renault au Mondial de l'automobile de Paris 2022. La marque au losange y présentera en effet sa future 4L électrique sous la forme d'un concept-car, mais aussi le nouveau SUV Austral en plus du concept-car Scénic Vision fonctionnant à l'hydrogène. Il y a quelques jours, le constructeur français promettait aussi un autre concept car rendant hommage aux 50 ans de la Renault 5, décrit comme « sportif et hors du commun ».

Ce concept-car, le voici à peine voilé dans de nouvelles images officielles diffusées ce jour par les communicants de la marque française. Elles nous permettent d'observer la silhouette spectaculaire d'une Renault 5 Turbo moderne, élargie de manière outrancière et équipée d'un aileron que même les Formule 1 d'Alpine n'oseraient pas porter. On note aussi l'éclairage ultra-moderne composé d'un bandeau LED sur la partie avant, mais aussi quelques détails furieusement rétro comme les quatre gros feux sur le pare-chocs. Comme sur les R5 Turbo filant de nuit sur la glace du Rallye Monte-Carlo au début des années 80 !

Rien à voir avec la future Alpine compacte

Précisons que ce joli show-car ne débouchera a priori pas sur une version sportive de la future Renault 5 électrique, dont la variante de série doit arriver d'ici la fin de l'année prochaine. Car de son côté, Alpine prépare justement une compacte vitaminée 100% électrique. Et les modèles « Renault Sport », c'est fini depuis que le groupe a décidé de mettre en avant sa division Alpine pour toutes les versions sportives. A noter qu'avant le Mondial de Paris 2022, ce concept-car sera d'abord dévoilé en ligne le 22 septembre, puis exposé au concours d'élégance de Chantilly les 24 et 25 septembre.

