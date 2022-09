Mondial de Paris 2022 - 4L et R5, les révolutions électriques de Renault

Contrairement à un grand nombre de constructeurs automobiles, Renault ne loupera pas le Mondial de l'Automobile de Paris 2022. Non seulement la marque au losange y présentera son nouveau SUV Austral pour répondre au Peugeot 3008, mais elle montrera aussi des concept-cars particulièrement importants. Dans un nouveau communiqué officiel, le constructeur confirme la présence de la fameuse réinterprétation moderne de la Renault 4 dont on parle depuis l'année dernière. Une Renault 4 100% électrique, d'abord présentée sous la forme d'un concept-car à l'occasion du rendez-vous parisien. Ce concept-car nous donnera un indice sur le style de la prochaine version de série, même si cette dernière ne devrait pas arriver avant l'année 2025. Et sur son positionnement : d'après les derniers bruits de couloir, elle coûtera moins cher que la future R5 électrique et pourrait jouer les modèles à tout faire. Deux qualités conformes à l'esprit de la 4L originelle, donc.

A propos de R5, il y aura aussi une nouveauté à ce sujet au Mondial de Paris : toujours pas le modèle de série -plutôt attendu pour 2023- qui doit faire suite au joli concept-car présenté en janvier 2021 pour annoncer le style de la future citadine branchée de la marque au losange. Non, l'idée sera plutôt de rendre un dernier hommage à l'ancienne R5 et conclure une année entière de célébration de son demi-siècle. Comment ? Avec un nouveau show-car décrit comme « sportif et hors du commun ». De quoi imaginer une nouvelle évocation de la légendaire R5 Turbo ? Pour le savoir, il faudra patienter jusqu'au 17 octobre prochain à 09h00 du matin.

L'Austral et le Kangoo électrique

Outre ces importantes nouveautés électriques, les visiteurs pourront venir observer l'Austral sur le stand de la marque mais aussi le nouveau Kangoo électrique, cousin du Nissan Townstar EV et du (futur) Mercedes eCitan. Il y aura même le Master Van H2-Tech, la version à hydrogène de l'utilitaire Renault dans sa version de série conçue par Hyvia.