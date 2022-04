Renault : le concept de la nouvelle 4L présenté en octobre

Il n'y a pas que la R5 qui va faire son retour chez Renault. La marque au Losange prépare un autre modèle néo-rétro, inspiré d'une autre icone de son passé : la 4L. Comme la prochaine R5, elle sera électrique. Le projet a été officialisé l'année dernière, avec le nom de code 4Ever.

Lors d'une rencontre avec des journalistes, Luca de Meo, directeur général de Renault, a dévoilé quelques éléments importants sur le véhicule. Avec une première surprise : cette 4L moderne ne sera pas l'entrée de gamme de la marque.

Elle se placera au-dessus de la prochaine R5. Pour rappel, cette dernière prendra la place de la Zoé. Elle en aura le même gabarit, mais ses prix commenceront au niveau de ceux de l'actuelle Twingo électrique, qui ne sera pas remplacée. Pour avoir moins cher encore, il faudra aller chez Dacia avec la Spring, dont la seconde version sera lancée dès 2024.

La 4L moderne va avoir des airs de petit SUV. Luca de Meo explique qu'elle misera sur les aspects pratique et "outdoor". Le look évoquera celui de la R4, un exercice compliqué pour les designers. Déjà parce que la voiture originelle a plus de 60 ans et parce que son look n'était pas son principal atout !

Luca de Meo a confirmé qu'on aura un bon avant-goût de ce design grâce à un concept-car, qui sera présenté cet automne lors du Mondial de l'Automobile (ouvert du 17 au 23 octobre). Pour la version de série, il faudra être patient, car ce sera en 2025 ! Cette 4L électrique reprendra la base CMF-BEV, la plate-forme de l'actuelle Clio revue pour l'électrique, qui sera utilisée par la R5 ou la future Nissan Micra.

Via Challenges