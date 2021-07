Renault R5 électrique - Date, prix, autonomie : ce que l'on sait déjà

La R5 électrique en bref - Jusqu'à 400 km d'autonomie - Prix à partir de 20 000 € sans bonus - Fabriquée en France

Proposer des véhicules électriques "compétitifs et populaires". Voilà la promesse de Luca de Meo, directeur général de Renault. Pour sa future entrée de gamme électrique, le Losange va jouer la carte du néo-rétro, en faisant revivre deux anciennes gloires : la 4L et la R5. De Meo rêve ainsi de succès à la Fiat 500, projet sur lequel il a travaillé.

C'est la R5 qui sera prête en premier. Il va toutefois falloir faire preuve de patience ! Un concept a beau avoir été dévoilé en début d'année, la version de série sera lancée dans plusieurs années. Lors d'un échange avec des analystes financiers cette semaine, Luca de Meo a un peu précisé le calendrier : ce sera au premier semestre 2024.

Le bon rapport prix/autonomie

Un délai qui peut sembler long. Il est nécessaire pour mettre au point une nouvelle base CMF-BEV. Cette R5 ne va en effet pas reprendre la CMF-EV, plate-forme dédiée aux voitures électriques de l'Alliance, mais pour les segments C et D. Pour les citadines, Renault a décidé de transformer la base CMF-B, celle utilisée par la Clio.

La CMF-BEV va reprendre tous les composants non électriques de la CMF-B. Et chaque année, cette dernière va être produite à plusieurs millions d'exemplaires, en étant notamment utilisée par toutes les Dacia. Cela va donc faire baisser les coûts de la CMF-BEV. Selon Renault, "à l'échelle du véhicule, cette toute nouvelle plateforme réduira de 33 % le coût par rapport à l'actuelle génération de Zoé".

Côté moteur, Renault annonce pour la CMF-BEV un bloc de 100 kW, soit 136 ch. C'est ce que propose déjà la Zoé. Une variante moins puissante devrait être au programme pour faire baisser les prix. Autre aspect important déjà connu : l'autonomie. Celle-ci ira jusqu'à 400 km. Là aussi, c'est comme pour la Zoé, qui a une batterie de 52 kWh.

Renault ne compte donc pas chercher à faire mieux. Luca de Meo a souligné l'expérience engrangée avec la Zoé. La marque sait que 400 km, c'est suffisant pour la clientèle de ce genre de voiture, qui recharge son auto une fois par semaine. Il rappelle aussi les progrès en matière de recharge rapide : à son lancement, la R5 pourra refaire le plein à 80 % en 30 minutes. Luca de Meo évoque même une recharge de 300 à 400 km en 10 minutes d'ici 2026.

Made in France

Côté look, il n'y aura pas de surprise. Comme dit plus haut, il y a déjà eu un concept. Renault joue donc la carte du néo-rétro, avec une silhouette proche de celle de la R5 de 1972, avec par exemple les optiques anguleuses, le hayon plat, les feux verticaux. Des détails du modèle originel sont revus avec une vocation moderne : la prise d'air du capot devient la trappe de recharge. On espère que la version de série sera très proche.

La nouvelle R5 sera fabriquée en France, dans le nord du pays, où Renault a créé ElectriCity, un pôle industriel dédié à l'électrique. Le Losange a de plus signé un partenariat avec le chinois Envision, qui va implanter à Douai une usine de batteries.

Et côté prix ? La promesse est de faire une voiture électrique populaire, donc bien placée en matière de prix. Luca de Meo a indiqué que l'objectif est d'avoir le même prix qu'une Zoé avec bonus et prime à la casse… mais sans ces aides pour la R5. Renault sait d'ailleurs que ces aides de l'État vont petit à petit disparaître. À ce jour, une Zoé commence à 32 500 €. Avant le 1er juillet, elle avait 7 000 € de bonus et jusqu'à 5 000 € de prime à la casse. De quoi arriver à 20 500 €. Renault vise donc clairement cette barre symbolique des 20 000 € sans aide à l'achat pour la R5.