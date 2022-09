Nissan Townstar EV : le cousin du Kangoo électrique à partir de 37 560€

Tout le monde connaît le Renault Kangoo et le Mercedes Citan, mais avez-vous déjà entendu parler du Nissan Townstar ? Il s'agit du troisième larron dans la famille des utilitaires légers mis au point dans l'Alliance en collaboration avec Mercedes-Benz. Le Townstar possède les mêmes éléments techniques de base que le Kangoo et, contrairement au Citan, ne fait pas l'effort de présenter une planche de bord au style différent du Français. Proposant les mêmes motorisations thermiques que le Kangoo, le Townstar existe comme ce dernier dans une variante EV 100% électrique. Il utilise alors le même moteur de 122 chevaux alimenté par des batteries de 45 kWh, lui autorisant une autonomie maximale WLTP de 300 kilomètres (avec une capacité de recharge rapide à 80 kW et à 22 kW en courant alternatif en option).

Le constructeur japonais vient de dévoiler les tarifs français de ce Townstar EV : ce sera 31 300€ HT minimum, soit 37 560€ TTC. Il se montre donc un tout petit peu plus abordable que son cousin français, dont la version 100% électrique démarre à 33 600€ HT dans sa version à châssis de 3,9m3.

Bientôt la version longue

Pour l'instant disponible dans la longueur de châssis normale L1, le Townstar revendique 3,9m3 de volume et 612 kg de charge utile. Il peut aussi tracter jusqu'à 1500 kg. Dès l'automne prochain, une version L2 plus longue rejoindra le catalogue. Cette dernière pourra charger 4,9m3 et 800 kilos.