Présentation - Nissan Townstar EV : 300 km d’autonomie pour l’utilitaire Nissan

Le nouveau Nissan Townstar Fourgon reprend la base du nouveau Renault Kangoo Van et sort de la même usine que lui, la Manufacture de Maubeuge (Nord). Le Nissan Townstar EV est la version électrique de l’utilitaire Nissan et dispose d’une nouvelle motorisation électrique optimisée avec une gestion intelligente de l’énergie et un refroidissement thermique de la batterie afin d’optimiser l’autonomie qui peut atteindre les 300 km (cycle WLTP) avec une seule charge.

Les centres-villes repoussant de plus en plus les moteurs thermiques de leurs rues, le fourgon électrique à un grand avenir, car il permet des livraisons en mode « zéro émission ». Doté d’une batterie de 45 kWh, d’un électromoteur de 122 ch et 250 Nm de couple, le Townstar EV peut accueillir jusqu’à 800 kg e charge utile et le compartiment de chargement d’une surface utile de 3,3 à 4,9 m3 permet le transport de deux europalettes. De plus, la capacité de remorquage de cet utilitaire est de 1 500 kg.

Affichant un design moderne rappelant les autres modèles électrifiés de Nissan comme la Nissan Leaf 2 ou le nouveau SUV Nissan Ariya, l’utilitaire Townstar EV se dote des derniers perfectionnements de la technique en ce qui concerne les aides à la conduite grâce au système ProPilot Assist, avec : avertisseur d'angle mort, stationnement mains libres, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence intelligent, maintien dans la voie en cas de vent latéral, assistance pour éviter le louvoiement de la remorque. Ce système est associé au système exclusif vision intelligente 360° (grâce à quatre caméras, on a une vision claire des obstacles autour du véhicule) qui permettra d’aider le conducteur dans les centres-villes bondés.

Le Nissan Townstar EV propose également un service de connectivité embarqué et, en option, un combiné d'instrumentation numérique de 10 pouces. Enfin pour affronter l’hiver et le froid, le Townstar EV s'équipe d’une pompe à chaleur pouvant distribuer la chaleur des batteries dans l’habitacle, en option on trouve un volant chauffant, un pare-brise et des sièges chauffants.

Nissan sur les 18 derniers mois à doubler ses ventes de fourgons en France et le constructeur espère que la dynamique se poursuive avec ce nouveau Nissan Townstar EV qui bénéficie d’une garantie de 5 ans (ou 160 000 km). En outre la batterie de ce modèle dispose d’une garantie spécifique, jusqu’à 70 % de la capacité initiale de batterie pendant huit ans. On attend maintenant que Nissan annonce les prix pour ce fourgon électrique. Rappelons que le Townstar Fourgon thermique est déjà commercialisé avec un bloc essence de 130 ch au tarif d’entrée de gamme de 27 480 €.