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Ferrari 812 Competizione

Vous risquez de croiser cette Ferrari Mansory de 800 ch dans les rétroviseurs à Dubaï

Dans Tuning / Autres actu tuning

Adrien Raseta

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La police de Dubaï enrichit encore son invraisemblable garage avec une Ferrari 812 Superfast préparée par Mansory. Forte d’un V12 de 800 ch, cette nouvelle recrue affiche beaucoup de puissance et peu de discrétion.

Vous risquez de croiser cette Ferrari Mansory de 800 ch dans les rétroviseurs à Dubaï

La police de Dubaï ajoute une nouvelle pièce à une flotte qui ressemble décidément davantage à un salon de l’auto de luxe qu’à un commissariat. Après des 4x4 Mercedes-AMG G63, SUV Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Purosangue ou supercar Lamborghini Revuelto, c’est une Ferrari 812 Superfast préparée par Mansory qui rejoint les rangs. Il s’agit de la cinquième voiture fournie par le préparateur.

La GT italienne conserve la traditionnelle livrée mêlant blanc et vert mais reçoit plusieurs éléments spécifiques : lame avant, jupes latérales, nouvelles jantes, immense aileron arrière et diffuseur sont de la partie. Mansory -pourtant rarement connu pour sa retenue- s’est ici montré presque raisonnable. Concernant l’habitacle, aucune photo n’a pour l’instant été publiée.

Vous risquez de croiser cette Ferrari Mansory de 800 ch dans les rétroviseurs à Dubaï

L'artillerie lourde

Pour mémoire, de série, la 812 Superfast dispose d’un bloc V12 atmosphérique 6,5 litres de 800 ch pour 718 Nm associé à une boîte double embrayage à sept rapports. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et dépasser 340 km/h. Pas sûr qu’un contrevenant ait vraiment envie de vérifier si elle peut le rattraper.

Vous risquez de croiser cette Ferrari Mansory de 800 ch dans les rétroviseurs à Dubaï
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