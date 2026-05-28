Une rare 812 Competizione vient de rejoindre le paradis des Ferrari

La vie d’une Ferrari 812 Competizione est généralement assez simple : rouler vite, faire du bruit et enrichir son propriétaire sans même quitter le garage. Celle-ci vient malheureusement de découvrir une quatrième activité : finir en puzzle géant au bord d’une route écossaise. Et vu l’état de l’épave, inutile d’appeler un carrossier. Il faudrait plutôt convoquer un archéologue.

Produite à moins de 1 000 exemplaires, cette 812 Competizione immatriculée en Europe appartenait au concessionnaire néerlandais Thijs Timmermans. L’auto s’était déjà illustrée sur Autobahn à plus de 330 km/h dans une vidéo de la chaîne Youtube AutoTopNL. Une manière élégante de rappeler qu’un V12 atmosphérique de 6,5 litres peut encore transformer l’essence en opéra mécanique. Enfin, pouvait.

Un crash expéditif

L’accident s’est produit sur une étroite route à double sens en Écosse. Aucune vidéo du choc n’existe, mais les dégâts racontent déjà toute l’histoire avec une brutalité presque artistique. Les deux flancs sont détruits, l’avant pulvérisé, le capot arraché et les prises d’air en carbone expulsées du compartiment moteur. L’arrière n’est guère plus reluisant, réduit à un amas de métal froissé où subsistent seulement deux feux. Miracle dans ce désastre à plusieurs millions : le conducteur s’en est sorti indemne. La Ferrari, elle, vient probablement d’entrer dans la très courte liste des V12 italiens officiellement bons pour la casse.