Une Ferrari 812 Competizione Aperta soulève une Mercedes cabriolet

Il y a des journées où il vaut mieux sortir une vieille Clio cabossée qu’une Ferrari à 2,5 millions d’euros. À Malibu, une rarissime Ferrari 812 Competizione Aperta en a fait la démonstration très coûteuse en terminant encastrée sous l’arrière d’une Mercedes-Benz Classe E Cabriolet sur la Pacific Coast Highway. Et comme souvent dans ce genre d’histoire, c’est la voiture la plus chère qui a le plus souffert.

Produite à seulement 599 exemplaires, la 812 Competizione Aperta est devenue en quelques années un objet de spéculation roulant. Vendue un peu moins de 600 000 euros à sa sortie, certaines dépassent désormais les 2,5 millions. De quoi transformer le moindre accrochage en catastrophe financière.

Une Mercedes visuellement peu amochée

Le choc semble être un banal contact arrière. Sauf qu’ici, le pare-chocs avant en carbone a explosé, le capot s’est soulevé, le pare-brise a été fissuré et tout l’avant droit paraît sévèrement touché. La Mercedes, elle, s’en sort avec un arrière froissé et probablement une facture équivalente au prix d’une pièce en carbone chez Ferrari. Pour mémoire, la sublime italienne embarque un V12 atmosphérique de 830 chevaux. Une artillerie mélodieuse capable de grimper jusqu’à la zone rouge située à plus de 9000 tr/min.