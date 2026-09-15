Est-ce que Porsche va oser concevoir une supercar sur la base d’une Lamborghini ?

La stratégie de Porsche a sensiblement évolué au cours des dernières années. La marque de Zuffenhausen, qui prévoyait de vendre 80 % de voitures électriques dans le monde d’ici 2030 lorsqu’elle faisait ses prévisions au début de la décennie, a finalement décidé de rallonger la durée de vie de ses modèles thermiques tout en continuant le développement des véhicules électriques.

Un nouveau SUV thermique au format du Macan, conçu sur la base du récent Audi Q5, doit rejoindre le catalogue d’ici deux ans. Le constructeur prévoit aussi un grand SUV thermique au-dessus du Cayenne d’ici la fin de la décennie.

Et chez les voitures de sport ?

Du côté des voitures de sport, la 911 restera bien évidemment le centre de toutes les attentions : avec des ventes qui ne cessent d’augmenter chaque année, Porsche aurait bien tort de l’oublier ! Cette 911 doit être rejointe d’ici l’année prochaine par les nouveaux Boxster et Cayman 100 % électriques, dont le développement semble s’éterniser.

Et d’après les journalistes d’Automotive News, le constructeur allemand explore d’autres pistes pour ajouter un nouveau modèle de voiture de sport à forte marge. Parmi ces pistes, il y aurait l’idée d’une vraie supercar « junior » réalisée sur la base de la Lamborghini Temerario, exactement comme ce que vient de faire Audi avec sa Nuvolari. Pour rappel, on parle d’une berlinette à moteur central arrière équipée d’un V8 biturbo très spécial (rupteur à 10 000 tours/minute) et de trois moteurs électriques, développant 920 chevaux chez Lamborghini et 1001 chez Audi.

Quant à une véritable supercar capable de se mettre au niveau des Ferrari F80 et autres McLaren W1 (comme la 918 Spyder au temps des Ferrari LaFerrari et autres McLaren P1), ce n’est semble-t-il toujours pas d’actualité. La marque avait bien dévoilé le concept-car Mission X en 2023 mais il s’agissait alors d’une supercar 100 % électrique et la demande semble très faible pour ce genre de technologie sur ce segment si particulier. Le projet aurait donc été écarté.