Toujours dans l’attente de sa présentation, la future Porsche Boxster Électrique passe par le circuit du Nürburgring.

Chez Porsche, le passage des modèles thermiques au 100 % électrique s’effectue dans la douleur. En particulier pour les modèles sportifs comme les Porsche 718 Boxster et Porsche 718 Cayman qui ne sont pas encore dévoilés officiellement et qui poursuivent leurs essais de validation. C’est le cas de la Porsche Boxster Électrique qui poursuit ses essais sur circuit.

Prévue au départ pour 2025, l’arrivée de la Porsche Boxster Électrique serait, si tout va bien, pour 2027. Les principales causes de ce retard sont connues. Elles résultent de la difficulté qu’a eu la marque Porsche dans l’approvisionnement en cellules haute performance de type 4680 pour les batteries de sa sportive. Des batteries qui devraient être fournies par Northvolt avant que la société suédoise ne soit mise en faillite. Porsche a alors cherché un autre fournisseur afin que son bolide dispose d’un haut niveau de performances et d’une autonomie correcte.

« L’électrique » ne condamne pas le « thermique » chez Porsche

Aujourd’hui, le passage du prototype de la Porsche Boxster Électrique sur le circuit du Nürburgring semble indiquer que les ennuis d’approvisionnement en batterie qu’a connu le projet sont désormais oubliés et que la Porsche Boxster Électrique devrait bien apparaître un jour en concession. Les essais de validation peuvent donc s’intensifier afin que la Porsche Boxster Électrique puisse être mise en vente dans le courant de l’année 2027. Cette même année, on devrait voir apparaître la Porsche Cayman Électrique qui doit être, elle aussi, entrée dans la dernière phase de validation avant son lancement. L’arrivée des deux autos « zéro émission » ne marquera pas la fin des Porsche Boxster et Cayman thermiques pour autant, puisque les modèles les plus performants que sont les 718 GT4 RS et Spyder RS vont être renouvelés (après le lancement des modèles électriques) et se doteront vraisemblablement du moteur flat-six 3.6 biturbo hybride (motorisation T-Hybrid), inauguré par la Porsche 911 GTS.

Base spécifique pour garantir une conduite dynamique

En ce qui concerne la Porsche Boxster Électrique qui sera lancée courant 2027, ce modèle dispose d’une nouvelle plateforme conçue en interne par Porsche afin de garantir un cantre de gravité très bas et une répartition des masses équilibrée. Les batteries de cette auto sont placées derrière les sièges (conducteur et passager), une partie de la batterie occupant le tunnel de servitude. Cela permettra au conducteur de cette auto de conserver une position de conduite au ras du sol, ce qui est rarement le cas avec la plupart des autos électriques dont les batteries sont placées sous les sièges. La Porsche Boxster Électrique devrait être disponible avec plusieurs niveaux de puissance, l’entrée de gamme se contentant d’un électromoteur disposé sur l’essieu arrière, les versions plus performantes de deux électromoteurs : un sur l’essieu avant, un sur l’essieu arrière. L’autonomie de ce modèle, en conduite normale, pourrait avoisiner les 400 km. Porsche veut qu’avec sa Boxster Électrique, le ou la propriétaire de cette auto se sente dans les mêmes conditions que s’il conduisait une Boxster thermique. Malgré un poids plus élevé, du fait de la présence des batteries, les sensations de conduite de la Boxster Électrique devraient être similaires à celles dispensées par une Boxster dotée d’un moteur à explosion.