Un délit de fuite dans Paris après un accident ridicule en Porsche 911 Turbo S
Au volant d’une toute nouvelle Porsche 911 Turbo S et pas loin de la Tour Eiffel, cet automobiliste voulait faire plaisir aux « spotters ». C’est un Ford Puma garé par là qui en a fait les frais.
La séquence fait le tour d’Internet depuis quelques heures. Publiée sur Tiktok ce week-end, elle montre une Porsche 911 Turbo S grise faisant partie d’un convoi de voitures de sport filmées dans une rue de Paris à quelques encablures de la Tour Eiffel.
La vidéo montre d’abord une Lamborghini Huracan Tecnica dont le conducteur accélère en faisant légèrement patiner le train arrière, sous l’œil de « spotters » ravis de pouvoir entendre chanter son beau V10. Arrive ensuite la Porsche 911 Turbo S, dont la personne au volant décide elle aussi de placer une franche accélération devant les « spectateurs ».
Une glisse qui finit mal
Là, la super-sportive allemande se met en glisse du train arrière et son conducteur, sans doute surpris et effrayé, lève subitement le pied de l’accélérateur : c’est la définition même du « coup de raquette », envoyant la 911 Turbo S de l’autre côté. Malheureusement pour un tiers qui n’avait rien à voir avec l’événement, son Ford Puma était garé au « mauvais endroit et au mauvais moment ».
Le SUV rouge est percuté au niveau de l’avant gauche et, au lieu de sortir de la voiture pour constater les dégâts et assumer les conséquences de sa bêtise, le conducteur de la Porsche 911 Turbo S préfère s’enfuir.
Mauvaise idée
L’accident a été documenté par plusieurs témoins présents à ce moment et dans ce cas précis, le délit de fuite paraît totalement délirant puisque le propriétaire de la Porsche sera facilement retrouvé. La 911 Turbo S de type 992.2 est une quatre roues motrices ultra-puissante de 711 chevaux, envoyant la majorité de sa cavalerie au train arrière. Et voilà donc ce qu’il se passe lorsqu’on oublie les fondamentaux de la conduite de ce genre d’engin…
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