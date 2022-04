Lamborghini dévoile l'Huracan Tecnica

Selon les mots de Lamborghini, la Tecnica est un pont "entre le passé et l’avenir, le style de vie et les performances, la route et le circuit". Plus simplement, elle vient combler le trou entre l'EVO, le modèle "d'accès", et la STO, taillée pour la piste.

La Tecnica reprend ainsi la configuration technique de la STO en étant mieux adaptée à un usage quotidien, loin des circuits. On retrouve ainsi le V10 atmosphérique 5.2 litres qui développe 640 ch et un couple maximal de 565 Nm à 6 500 tr/mn.

Avec la boîte double embrayage 7 rapports, toute la puissance est envoyée aux roues arrière. Le modèle est doté de roues arrière directrices, avec une répartition vectorielle du couple. La Tecnica atteint 325 km/h. Elle passe de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, de 0 à 200 km/h en 9,1 secondes.

Le réglage des suspensions a été adapté à cette variante. Il y a aussi une nouvelle gestion du refroidissement des freins, issue de l'expérience de la marque en compétition : les freins en carbone céramique adoptent des déflecteurs de refroidissement et des conduits d’étrier spécialement conçus, dirigeant le flux d’air vers les disques pour maximiser la dissipation de la chaleur et réduire la température du liquide de frein et l’allongement de la pédale de frein.

La Tecnica délaisse les appendices aéro tape-à-l’œil de la STO. Mais son design est revu, avec par exemple une prise d'air qui part des optiques et donne à l'auto un visage inédit. L'arrière aussi est nettement modifié, avec une poupe allongée de plusieurs centimètres et une lunette verticale. Les sorties d'échappement ont un aspect hexagonal. Les jantes de 20 pouces sont inspirées de celles du concept Vision GT. A bord, les interfaces numériques ont été revues.

Le prix n'a pas été donné.