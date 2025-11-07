Porsche se glisse dans un jeu de survie

Se retrouver à l’autre bout du monde après une virée virtuelle au volant d’une voiture d’exception n’est pas réservé à Gran Turismo sur Playstation. La preuve avec PUBG : Battlegrounds qui signe un partenariat avec le constructeur Porsche. Éléments à débloquer en jeu et voyage en Thaïlande sont de la partie.

Depuis la mise à jour 38.2, les joueurs peuvent prendre le volant des Porsche Panamera Turbo, 911 GTS et Cayenne Turbo GT. Malgré leurs apparences spécifiques, les véhicules ne sont que des éléments visuels venant remplacer l’esthétique des voitures de PUBG : Battlegrounds. Autrement dit, ce sont des « skins ». En outre, les joueurs sont éligibles avec cette mise à jour à des récompenses et tirages au sort pour gagner des invitations au PUBG United 2025 qui se déroulera de fin novembre à mi-décembre à Bangkok.

Une manœuvre bien rodée

Détail amusant, PUBG : Battlegrounds prend plaisir à surprendre sa communauté avec des véhicules de prestige. La licence accueillait pour rappel précédemment lors d’événements spéciaux des Bentley, des Lotus, des Maserati ou encore des McLaren.