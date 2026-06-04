Elle a pris tout le monde par surprise : Audi Nuvolari, cousine de la Lamborghini Temerario encore plus radicale et puissante

Entre la stratégie d’Audi au début de la décennie et celle qu’elle déploie actuellement, il y a de sacrées différences. Remarquez donc : elle ne voulait plus entendre parler que de voitures électriques à l’époque pour ses projets d’avenir. Mais aujourd’hui, la marque aux anneaux multiplie les modèles extrêmes à motorisation thermique électrifiée aux cotés de ses véhicules à « zéro émission ».

Il faut dire qu’Audi fait désormais partie des constructeurs automobiles engagés en Formule 1, discipline où les voitures utilisent des motorisations thermiques électrifiées (qui font d’ailleurs beaucoup parler depuis cette saison). Alors quoi de mieux qu’une supercar pour faire le lien entre ces machines et le monde des voitures de route ? Après la familiale ultra-sportive RS 5, dotée d’un V6 hybride rechargeable de 639 chevaux, le constructeur d’Ingolstadt monte encore d’un cran en la matière et dévoile la Nuvolari.

Une Lamborghini Temerario encore plus puissante…

Si son nom fait bien évidemment référence au pilote italien Tazio Nuvolari, à jamais associé aux exploits d’Auto Union au siècle dernier (groupe automobile ayant débouché en 1969 sur la formation d’Audi), cette berlinette à moteur central arrière au design très agressif (inspiré du Concept C découvert en 2025) n’est pas tout à fait nouvelle techniquement.

Car comme la R8 avant elle avec la Gallardo puis la Huracan, elle reprend le châssis et la mécanique de la « petite » voiture de sport de Lamborghini. Elle cache bien un V8 biturbo de 4,0 litres monté en position centrale arrière, d’une cylindrée de 4,0 litres avec un rupteur perché à 10 000 tours/minute. Ce bloc développe comme chez sa cousine italienne 800 chevaux et 730 Nm de couple, combiné là aussi à trois moteurs électriques (deux à l’avant et un à l’arrière dans la boîte). Sauf qu’ici la partie électrique, toujours alimentée par des batteries NMC de 7,3 kWh de capacité, produit davantage de puissance. Au lieu des 920 chevaux que produit au maximum la Temerario en mode Corsa, la Nuvolari revendique 1 001 chevaux en pic. Oui, un chiffre identique à celui de la Bugatti Veyron conçue à la demande de l’ancien homme fort du groupe Volkswagen Ferdinand Piech.

… et encore plus performante

Cette mécanique se loge toujours dans un châssis en aluminium, mais désormais recouvert d’une carrosserie entièrement en fibre de carbone ce qui permet d’abaisser la masse. Entre ça et la puissance maximale électrique augmentée, l’Allemande surclasse la donneuse italienne : comptez 2,6 secondes pour le 0 à 100 km/h et 6,8 secondes pour le 0 à 200 (contre 2,7 et 7,1 secondes). Elle peut aussi dépasser les 350 km/h en pointe là où la Temerario « plafonne » officiellement à 343 km/h.

Audi reprend évidemment les fonctions de « torque vectoring » permises par les deux moteurs électriques avant gérant chacun une roue, avec en prime un aileron arrière mobile à plusieurs positions permettant de générer jusqu’à 400 kg d’appui aérodynamique. Et c’est l’Audi de route la plus puissante et la plus performante de tous les temps. Sur le papier, elle devrait pouvoir battre la Temerario et même la Revuelto (elle-même déjà menacée par son encombrante petite sœur).

499 exemplaires seulement

Contrairement à l’Audi R8, il ne s’agira pas d’un modèle de la gamme « normale ». Elle se limitera à 499 exemplaires (les livraisons débuteront l’année prochaine) et coûtera probablement plus cher que sa cousine de la marque de Sant’Agata. Rappelons que cette dernière devrait tout de même bientôt répliquer avec une déclinaison extrême, comme c’est la tradition pour tous ses prédécesseurs (Gallardo Superleggera, Huracan Performante puis STO…).

Il n’y a certes plus le fabuleux V10 atmosphérique sous le capot, mais ça fait quand même sacrément plaisir de voir Audi revenir sur le devant de la scène des vraies sportives de rêve. La marque aux anneaux se permet même d’aller encore plus loin que Lamborghini au registre des performances, ce qui n’était jamais arrivé dans la carrière de la R8.