Porsche Mission X (2023) : une supercar électrique pour battre tout le monde

La Porsche Carrera GT était 100% thermique avec son fabuleux V10 atmosphérique et sa boîte manuelle. La 918 Spyder préférait l’énergie hybride rechargeable, avec un groupe motopropulseur aussi sophistiqué que performant. Et la descendante spirituelle de ces machines hors normes de Porsche utilisera l’énergie électrique. C’est en tout cas ce qu’annonce en substance la Mission X, un concept-car dévoilé dans le cadre des célébrations des 75 ans de la marque.

L’auto affiche des proportions de véritable supercar et quelques évocations du passé (cette poupe rappelle furieusement la 959 et certains protos de la marque). A la fois hi-tech et minimaliste, l’intérieur se focalise sur le pilotage et les économies de masse. Notez le volant ressemblant à celui d’une vraie voiture de course et les sièges directement moulés dans la coque carbone de la voiture.

1 cheval par kilo et beaucoup d’appui

Sous le capot, on trouve d’après Porsche une motorisation électrique à la composition mystérieuse. On sait juste que la mécanique bénéficie d’une architecture électrique à 900 Volts, que les batteries se logent sous les sièges et que l’auto attendrait le chiffre magique d’un cheval par kilo. Une valeur supérieure à celle des Rimac Nevera, Bugatti Chiron et autres Lotus Evija même si la Koenisegg Jesko et la Hennessey Venom thermiques font encore mieux à ce niveau (de là à ce qu’elles restent conduisibles, c’est moins certain). La voiture mesure 4,60 mètres de long pour deux mètres de large et 1,20 mètre de haut. Elle possède des portes à ouverture en élytre contrairement aux précédentes supercars routières de Porsche.

Un record absolu sur la Nordschleife

Porsche explique viser le record chronométrique des voitures homologuées pour la route avec la Mission X, actuellement détenu par la Mercedes-AMG One hybride. Le constructeur ne confirme rien sur une éventuelle version de série de la Mission X mais il paraîtrait quasiment inconcevable qu’il ne s’agisse que d’une simple étude de style d’après la teneur des mots accompagnant la présentation de l’engin. La Mission X de série devrait arriver avant la fin de la décennie et visera clairement le titre de voiture de sport la plus performante du monde.