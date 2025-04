Cupra va-t-il oser jouer sur les platebandes de Porsche ?

Créée en 2018, la marque Cupra se définit comme une version plus sportive et haut de gamme de Seat. Elle met le paquet sur la communication et l’agressivité, même si ses modèles existent aussi avec des moteurs essence et diesel de faible puissance.

Très en verve grâce principalement au succès de son Formentor qui plaît beaucoup, Cupra reste cependant relativement prudent au niveau de sa tarification. Qu’on parle de la compacte électrique Born, du Formentor, du Terramar ou du Tavascan, les véhicules de Cupra ne coûtent pas plus cher à motorisation et équipement égaux que ceux de Volkswagen.

Bientôt au niveau de Porsche ?

Voilà pourquoi les informations rapportées par les journalistes anglais d’Autocar ont de quoi surprendre : dans une interview avec le patron sortant de Cupra (et de Seat) Wayne Griffiths, ce dernier leur a en effet affirmé que la prochaine génération du SUV Terramar deviendra 100% électrique et…pourrait reposer sur la même plateforme que celle des Audi A6 e-tron et Porsche Macan Electric actuels.

Ce Terramar, positionné actuellement sur le terrain des SUV compacts familiaux comme le Volkswagen Tiguan ou le Peugeot 3008, marquera ainsi une grosse montée en gamme. Il deviendrait aussi beaucoup plus puissant sachant que les Q6 e-tron et Macan peuvent dépasser les 500 chevaux.

Des obstacles possibles

Rappelons cependant que comme Alpine, Cupra prévoyait de devenir une marque automobile mondiale et d’écouler ses SUV sur le marché américain. Les projets du genre du Terramar de seconde génération, attendue d’ici la fin de la décennie, dépendent aussi de l’évolution du cadre économique entre les Etats-Unis et l’Europe. Si Cupra ne peut pas vendre ses véhicules dans des conditions avantageuses aux Etats-Unis, ce genre de projet pourrait en pâtir. Et l’image de Cupra peut-elle progresser au point de vendre des véhicules au prix proche de ceux d’Audi et de Porsche ?