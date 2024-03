Après ses deux nouveaux SUV, Cupra visera l'Amérique

Seat SA vient de publier ses résultats financiers pour l’année 2023 et ils sont très bons. Au lieu de 33 millions d’euros en 2022, son bénéfice est monté à 625 millions d’euros. La marque Seat progresse un peu dans les ventes avec quelque 288 437 autos livrées l’année dernière, mais elle se fait désormais talonner par Cupra et ses 230 739 véhicules écoulés sur la même période.

Non seulement Cupra contribue directement aux profits de Seat SA, mais la division espagnole du groupe Volkwagen a de grands projets pour sa nouvelle marque. Censée bénéficier d’une image plus valorisante et donc rapporter une meilleure rentabilité grâce à des prix de vente plus hauts que ceux de Seat sur la base des éléments techniques communs du groupe Volkswagen, elle doit continuer de croître et lancera deux nouveaux modèles SUV sur le marché cette année : le Tavascan qu’on a déjà pu étudier de près l’année dernière et le Terramar qui doit se positionner au-dessus du Formentor actuel. En 2025, la marque s’occupera ensuite de la citadine électrique Raval.

Une arrivée aux Etats-Unis avant 2030

Comme ça avait déjà été évoqué il y a peu de temps, Cupra compte aussi s’installer aux Etats-Unis avant la fin de la décennie actuelle. C’est le patron Wayne Griffiths qui vient de le déclarer pendant sa conférence de presse annuelle sur les résultats : « on prévoit d’arriver aux Etats-Unis avec une version électrique du Formentor, qui sera construite dans les usines du groupe Volkswagen sur le continent américain et au Mexique », explique-t-il. Il parle sans doute de la prochaine génération du Formentor sachant que le modèle actuel a été lancé en 2018 et n’est pas conçu pour exister en version 100% électrique.