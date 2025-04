Mais où va aller le patron de Seat et Cupra ?

Wayne Griffiths avait pris la succession de Lucas de Meo à la direction des marques Seat et Cupra après le départ de l’Espagnol en 2020, appelé par le groupe Renault en remplacement de Thierry Bolloré (via une organisation repensée).

Après seulement quatre ans à la tête de Seat et Cupra, l’Anglais de 59 ans vient de quitter son poste. La communication officielle des deux marques espagnoles explique qu’il part pour « relever un nouveau défi », laissant entendre qu’on le reverra bientôt à une autre position quelque part dans l’industrie.

Wayne Griffiths faisait partie du groupe Volkswagen depuis 1989 où, après avoir débuté chez Audi en 1989, il a intégré l’équipe de Seat la décennie suivante. Luca de Meo l’avait nommé à la tête de la nouvelle marque Cupra en 2019 et il a aussi récupéré la direction de Seat en 2020 au moment du départ du nouvel homme fort du groupe Renault.

Pour aller où ?

La question est donc de savoir où va aller Wayne Griffiths. Le poste le plus envié de l’industrie automobile européenne est très probablement celui de la direction du groupe Stellantis, actuellement occupé par John Elkann par intérim depuis le départ de Carlos Tavares l’année dernière.

L’Anglais peut-il correspondre au profil recherché par Elkann et les actionnaires de Stellantis ? Wayne Griffiths a participé au développement de Cupra, devenu l’égal de Seat dans les ventes et une enseigne importante sur le Vieux continent avec son positionnement un peu « sportif » et son design agressif. Mais entre ce précédent poste et celui de président-directeur général de Stellantis, il y a tout de même une sacrée différence de braquet (avec aussi de gros défis à relever). Et dans le même temps, on ne peut pas dire que la gestion de Wayne Griffiths a profité à la marque Seat.

On sera probablement bientôt fixé

Pour l’instant, Wayne Griffiths s’est contenté d’annoncer son départ et on imagine qu’il communiquera bientôt sur ses nouveaux projets. C’est Markus Haupt, l’actuel directeur de la production et de la logistique des deux marques ibériques, qui prend leur direction par intérim.