Le patron de Seat et Cupra a subitement démissionné pour « relever de nouveaux défis »

Après Jim Rowan, qui vient de quitter Volvo, c’est au tour d’un nouveau patron de partir sans crier gare. Aux manettes des deux marques du groupe Volkswagen, Wayne Griffiths, n’est plus le PDG puisqu’il a « décidé de quitter l’entreprise, à sa demande, le 31 mars 2025, pour relever de nouveaux défis ».

Le boss de Volkswagen a par ailleurs salué son travail : « Wayne Griffiths a accompli un excellent travail dans le développement de la marque Cupra et la restructuration de l’entreprise Seat. C’est, au meilleur sens du terme, un véritable passionné d’automobile. Nous le remercions pour son excellente contribution et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Pour aller où ?

Celui qui s’était confié auprès de Caradisiac en 2023 peut être satisfait de l’essor de Cupra, une marque positionnée plus haut de gamme, avec des modèles vendus plus cher, plus rentables donc. Il avait d’ailleurs de belles ambitions pour cette nouvelle marque, et notamment la possibilité de conquérir l’Amérique. Les récentes décisions de Donald Trump, ont-elles précipité son départ ? Il semble plutôt que la perspective de travailler pour un autre constructeur soit une raison plus valable. Pour le moment, son futur poste reste un mystère. Markus Haupt, l’actuel directeur production et logistique, prend le relais en attendant la nomination d’un nouveau successeur.

Un pur produit VW

Wayne Griffiths est un produit du groupe Volkswagen. Il a commencé sa carrière en 1989 chez Audi, pour ensuite travailler pour Seat entre 1991 et 1993 avant de retourner vers la marque aux anneaux. Il est ensuite nommé vice-président de Seat en 2016 avant de prendre les rênes de Cupra en 2019 et de Seat en 2020.