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Porsche Cayenne 4

Le Porsche Cayenne Electric se recharge sans fil, mais pas sans supplément

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Julien Bertaux

8  

Dès la commande, le constructeur allemand propose de recharger son SUV par induction. Un équipement de confort inédit sur ce type de véhicule qui demande toutefois un effort financier.

Le Porsche Cayenne Electric se recharge sans fil, mais pas sans supplément
Pour recharger son Porsche Cayenne Electric, il suffit de viser juste.

Le principe de la recharge par induction, tout le monde le connaît. Les modèles embarquant ce dispositif pour « faire le plein » de son smartphone sont de plus en plus nombreux. En revanche, faire de même pour alimenter la batterie d’une voiture électrique, c’est nettement moins commun.

La technologie n’est pas nouvelle, mais elle peine à se développer. Depuis peu, elle figure au catalogue des options du Cayenne, directement sur le configurateur, une première pour un véhicule électrique de grande diffusion. Comme souvent chez la marque de Stuttgart, les équipements supplémentaires se paient au prix fort.

Le Porsche Cayenne Electric se recharge sans fil, mais pas sans supplément

 

L’ensemble comprend trois éléments, la préparation à la recharge (228 €), le socle de recharge sur le véhicule (1 860 €) et la plaque à installer au sol (6 120 €). Au total, s’affranchir de brancher son Cayenne avec un câble, parfois sale et mouillé, vous coûte 8 208 €, pour une puissance de charge de 11 kW.

Plus simple que le plein d’essence

À noter toutefois que ce système évite l’installation d’une Wallbox. De plus, le rendement promis atteint 90 %, grâce notamment à la baisse de l’assiette via la suspension pneumatique. Il faut bien sûr viser juste et se garer exactement au-dessus de la plaque. À titre d’exemple, celui d’un smartphone ne dépasse pas 75 %.

Si le coût reste élevé, cette fonctionnalité deviendra un atout lors à la revente. Rendre la recharge plus simple que de faire le plein d’essence sur une 911 : l’argument est imparable.

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