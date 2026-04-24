L’avantage et les inconvénients du nouveau Porsche Cayenne Coupé Electric

Saviez-vous que 60 % des clients optant pour un Porsche Cayenne thermique sur notre marché préfèrent la version Coupé ? Fort de ce constat, le constructeur allemand reproduit la même formule sur sa nouvelle mouture électrique, que nous avons essayée il y a quelques jours dans ses variantes de base et Turbo.

Il n’y a donc aucune surprise. Ou plutôt si : dans le cas de ce nouveau Cayenne Coupé, la poupe paraît tellement fuyante que l’engin ressemble presque davantage à une grosse berline surélevée qu’à un authentique SUV. Il mesure pourtant toujours 4,98 mètres de long comme le Cayenne Electric normal, mais les 2,4 centimètres en moins au niveau du toit et l’inclinaison de son montant arrière lui donnent vraiment une silhouette très différente.

Côté style, celui du Cayenne Electric semblait déjà cliver et celui de ce nouveau Cayenne Electric Coupé le fera sans doute encore plus. Je préfère personnellement l’esprit d’un SUV « carré » permettant de maximiser sa praticité mais compte tenu du succès du Cayenne Coupé thermique, les clients ne sont pas d’accord avec moi.

Une habitabilité en léger retrait

Car oui, ce Cayenne Electric Coupé impose nécessairement un petit sacrifice au registre de la praticité. Certes, les places arrière restent extrêmement spacieuses (l’empattement ne change pas), y compris au niveau de la garde au toit malgré les 2,4 centimètres perdus. Mais le coffre, lui, régresse : il ne revendique plus que 534 litres de volume avec les sièges arrière en position « Cargo » (banquette légèrement inclinée vers l’avant), contre 781 litres pour le Cayenne Electric normal dans cette même position. Avec en complément le petit « frunk » sous le capot avant.

Un aérodynamisme plus favorable à l’autonomie maximale

La contrepartie positive de cette habilité en retrait se retrouve directement sur la fiche technique : Porsche annonce 18 km d’autonomie en mieux sur la version de base (408 chevaux) par rapport au Cayenne Electric normal, en raison du Cx de 0,23 au lieu de 0,25 pour ce dernier. Un détail franchement anecdotique quand on parle d’un énorme SUV de 2,5 tonnes revendiquant largement plus de 600 km d’autonomie maximale WLTP quelle que soit la version choisie (669 km pour le Cayenne Electric Coupé « de base »), avec un circuit électrique de 800 volts permettant de repasser de 10 à 80 % en 16 minutes seulement. Mais au moins trouve-t-on au moins un avantage objectif à préférer le Cayenne Electric Coupé à la mouture normale !

A noter que le Cayenne Electric Coupé proposera l’option d’un pack d’allègement permettant de gagner jusqu’à 17,6 kg sur la balance grâce à un pavillon de toit en carbone ainsi que des jantes spécifiques de 22 pouces chaussées de pneus « hautes performances ». Il sera par ailleurs possible de préférer une configuration à deux sièges à l’arrière au lieu de trois (pour ceux qui préfèrent des places individuelles encore plus luxueuses).

4 000€ de plus sur le modèle de base

Comme pour le Cayenne Coupé thermique, le nouveau Cayenne Coupé électrique imposera une rallonge tarifaire. Comptez 4 000€ de plus pour ce dernier par rapport au Cayenne Electric normal, avec une addition démarrant à 111 600€ dans la version de base (contre 107 600€ sur la version à carrosserie « normale »), à 133 300€ en version S et à 170 300€ en variante Turbo (qui vaporise le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et le 0 à 200 en 7,4 secondes). La puissance et les performances de ces trois déclinaisons ne changent pas par rapport à celles du Cayenne Electric normal, sauf donc pour l’autonomie maximale WLTP.