Le maire de Grenoble a ressorti un vieux poisson d’avril en Porsche Cayenne pour ses « haters »

La ville de Grenoble vient de changer de maire, mais pas de bord politique : Laurence Ruffin du parti des écologistes succède à Eric Piolle, qui quitte son poste après deux mandats passés à la tête de la ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Grenoble faisait partie des villes françaises les plus à la pointe sur les politiques visant à bannir les voitures les moins récentes du centre-ville et à inciter ses habitants à utiliser les transports en commun ou des modes de déplacements « verts ». Et Eric Piolle possédait son lot de détracteurs, dont certains lui prêtaient une profonde hypocrisie.

Un vélo seulement devant les médias

Parmi les accusations le visant depuis longtemps, il se disait qu’il ne pédalait à vélo que devant les caméras et les appareils photos, préférant le luxe d’un Porsche Cayenne dans sa vie personnelle. Et il habiterait aussi à Coublevie, trouvant Grenoble « trop dangereuse ».

Le 1er avril 2018, déjà, Eric Piolle s’amusait de ces accusations diffusées sur les réseaux sociaux. Comme le rapportaient les journalistes du Dauphiné, il avait diffusé un drôle de message ce jour-là : « Aujourd’hui 1er avril, je vous invite toutes et tous dans mon château à Coublevie. La piscine est fraîche mais franchement ça passe. Pour les cyclistes, pas de soucis, je viens vous chercher, le vélo rentre pile dans le coffre du Porsche Cayenne », pouvait-on lire alors sur son compte Twitter.

Cette fois, la vidéo

Pour le 1er avril 2026 et alors qu’il n’est plus le maire de Grenoble, il en a remis une couche avec davantage de moyens : c’est bien lui qu’on voit poser à côté d’un authentique Porsche Cayenne de troisième génération, sortant du coffre un vélo qu’il n’enfourche que pour faire croire qu’il utilise ce moyen de locomotion vert et pas son puissant SUV allemand.

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Eric Piolle n’aime pas les voitures en ville, mais il a au moins un certain sens de l’humour et de la dérision.