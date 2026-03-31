Pourquoi le prochain Porsche Cayenne thermique devrait être une vraie nouvelle voiture

Le tout nouveau Porsche Cayenne Electric incarnait en théorie le futur de la marque de Zuffenhausen. C’est avec ce genre de modèles que le constructeur allemand prévoyait en 2022 d’arriver à 80 % de voitures électriques en Europe d’ici 2030, en n’oubliant pas non plus le Macan Electric et la Taycan (en plus d’un nouveau très gros SUV).

Vous le savez, Porsche a depuis changé ses plans pour s’adapter à une demande pas aussi importante que prévu sur les modèles électriques dans le monde (en Europe et particulièrement sur d’autres marchés comme les Etats-Unis où la tendance n’est plus du tout la même). Alors que le Cayenne Electric débute seulement sa carrière, le Cayenne thermique en fin de carrière aura droit à une version modernisée à la fin de la décennie au lieu de disparaître définitivement.

Un tout nouveau modèle ?

Et comme l’expliquent les journalistes anglais d’Auto Express en citant les mots du directeur du département des SUV chez Porsche Ralf Keller, ce futur Cayenne thermique devrait être un modèle entièrement nouveau.

Alors que le modèle actuel repose sur l’architecture MLB Evo (qu’on retrouve aussi sur le Lamborghini Urus, le Bentley Bentayga, l’Audi Q7 et le Q8), ce prochain Cayenne thermique de quatrième génération devrait plutôt utiliser la plateforme PPC inaugurée par l’Audi A5 (reprise par la récente A6 thermique et le nouveau Q5). Rappelons que c’est cette même architecture qui équipera le prochain frère thermique du Macan, dont le développement a été officialisé par Porsche l’année dernière.

Proche du prochain Audi Q7

Ce futur Cayenne thermique de quatrième génération s’approchera du prochain Audi Q7, également prévu sur la plateforme PPC. Cette plateforme est d’ailleurs plutôt tournée vers la traction sur des modèles comme l’Audi A5 mais comme on l’a vu sur la récente RS 5, elle peut aussi servir à des véhicules à la vocation ultra-sportive et adopter des transmissions favorisant le train arrière. Porsche devrait donc ne pas avoir trop de problèmes à concevoir des modèles fidèles à son ADN sur cette base.

Rappelons que Porsche prépare aussi un nouveau SUV thermique électrifié pour la fin de la décennie, possiblement basé aussi sur cette architecture PPC (et avec jusqu’à sept places à l’intérieur).