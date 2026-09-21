Moins de 100 000 euros pour une emblématique 550 Spyder ? C’est possible avec un gros compromis

Il fallait oser transformer l’une des Porsche les plus mythiques en jouet électrique à près de 100 000 euros. Hedley Studios (anciennement Little Car Company) l’a fait avec la bénédiction officielle du constructeur allemand.

Baptisée 550J, cette réplique à l’échelle 80 % reproduit la 550 A de 1956 à partir des plans d’origine. Sa carrosserie en carbone dissimule un châssis tubulaire et un moteur électrique installé derrière les sièges. Avec seulement 330 kg sur la balance, ses 11 chevaux suffisent à atteindre 64 km/h. Le pack RS double la puissance à 22 chevaux. De quoi faire grimper la vitesse maximale à 81 km/h tout en ajoutant au passage des amortisseurs Bilstein réglables ainsi que des disques de frein percés. L’autonomie passe alors de 48 à 81 km.

Pour quel usage ?

Mais voici le détail qui fâche : contrairement à certaines autres créations du fabricant britannique, cette miniature n’est pas homologuée pour la route. Produite à 250 exemplaires, elle débute à 69 500 livres (environ 82 800 euros au cours actuel) hors taxes et personnalisation. Livrées historiques et teintes sur mesure sont de la partie. De quoi assortir son jouet à sa véritable Porsche 550 estimée pour rappel à plusieurs millions d’euros.