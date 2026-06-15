Révision : nos conseils pour recharger votre clim à petit prix

« La climatisation doit être rechargée ? » Voici une question qui revient souvent lorsqu’on évoque l’entretien d’une auto. Si, pour l’utilisateur, avoir de l’air frais est aussi facile que d’appuyer sur un bouton, cet élément de confort et de sécurité est assez complexe et nécessite d’être régulièrement contrôlé et entretenu.

Il est recommandé de le faire et de remplacer le filtre d’habitacle chaque année. Tous les deux ans, le nettoyage du circuit et la recharge sont nécessaires, tandis que la bouteille filtrante est à changer tous les quatre ans.

Pourquoi doit-on recharger sa climatisation ? Les fortes sollicitations réduisent la durée de vie du gaz. Volatil et lubrifiant, il permet bien sûr d’avoir de l’air frais, mais assure aussi le bon fonctionnement du circuit et des différents composants. Si l’air qui sort des buses n’est plus très frais, il est temps d’effectuer une recharge.

Deux types de gaz à des prix différents

Depuis 2017, tous les véhicules neufs sont vendus avec le gaz R-1234YF (R134a avant cette date), nettement moins polluant. Mais il est aussi plus cher et certaines enseignes annoncent des prix attractifs qui ne concernent que l’ancien gaz. Globalement, une recharge de climatisation coûte entre 60 et 100 €. Toutefois, pour les modèles les plus récents, ces tarifs peuvent grimper entre 100 et 200 €.

Enseigne Prix Service Feu Vert À partir de 64,99 € (20 € offerts en carte-cadeau Carrefour) Diagnostic et recharge climatisation avec nettoyage du circuit (+ 45 € pour le R-1234YF) À partir de 94,99 € (20 € offerts en carte-cadeau Carrefour) Diagnostic, recharge, nettoyage du circuit et filtre d’habitacle (+ 45 € pour le R-1234YF) À partir de 104,99 € (20 € offerts en carte-cadeau Carrefour) Diagnostic, recharge, nettoyage du circuit et filtre d’habitacle anti-allergène, désinfection et désodorisation de l’habitacle (+ 45 € pour le R-1234YF) Midas À partir de 59 € (au lieu de 79 €) Recyclage du gaz, remise à niveau du gaz et de l’huile du circuit (avec les deux gaz) Norauto À partir de 64,95 € Recharge de gaz sans limite et nettoyage circuit climatisation (+ 45 € pour les modèles à partir de 2013) À partir de 94,95 € Recharge de gaz sans limite, nettoyage circuit climatisation, traitement anti-bactérien et filtre d’habitacle anti-allergène (+ 45 € pour les modèles à partir de 2013) Speedy À partir de 66 € (- 25 %) Vidange, recharge de gaz et remplacement de l’huile (sur les deux gaz)

Bilan : bien déchiffrer en détail

Les enseignes ci-dessus proposent actuellement des remises ou des réductions sur ce service. À noter que Feu Vert et Norauto imposent un supplément sur le gaz le plus récent. Le réseau Midas est particulièrement intéressant avec un prix de base agressif sans distinction de gaz. Dans tous les cas, il est impératif de savoir quel gaz est concerné et si le supplément est payant. N’oubliez pas les petits garages, moins présents sur la toile, mais qui peuvent également proposer des belles remises.