Profitez d’une remise de 20 % sur ce cabriolet, peut-être le dernier de Volkswagen
Malgré des températures parfois insoutenables, la période estivale donne envie de rouler cheveux au vent. S’il n’existe plus qu’un seul cabriolet dans la gamme Volkswagen, il profite d’une réduction de prix inédite.
L’essayer, c’est l’adopter. Pour ceux qui ont la chance de rouler en cabriolet, ou d’en posséder un, il est souvent difficile de retourner ensuite dans un habitacle fermé.
Si le printemps et l’automne sont les saisons idéales pour en profiter, le mois d’août est sans doute le meilleur pour s’offrir une Volkswagen cabriolet. En revanche, ne vous attendez pas à la mythique Golf, qui a quitté le catalogue en 2025.
Ce rôle revient à un SUV, en l’occurrence le T-Roc dont cette version basée sur l’ancienne génération est apparue en 2020. Avant que ce modèle ne disparaisse, il a droit à un coup de pouce, une forte remise assez rare de la part du constructeur.
Près de 9 000 € de remise
Jusqu’au 31 août, la marque propose une offre de location de 349 €/mois après un apport de 4 000 € (37 mois/30 000 km). Surtout, une remise de 8 600 € est accordée en cas d’achat, soit une réduction de 20,7 % ! Le T-roc 1.0 TSI 116 ch en finition Style s’affiche à 33 300 €.
Si la somme reste importante, l’équipement est décent avec la connexion sans fil du smartphone, l’accès et le démarrage sans clé, le Park Assist, le Travel Assist, le chargeur par induction, la caméra de recul, le volant cuir et les sièges en tissu chauffants, les feux de route automatique ou encore les jantes en aluminium de 17 pouces.
S’il est impossible de prédire le futur, c’est peut-être l’occasion de rouler dans le dernier cabriolet Volkswagen de l’histoire…
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