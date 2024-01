Volkswagen va arrêter définitivement les cabriolets

Il y a encore une décennie, les clients avaient l’embarras du choix chez Volkswagen : le constructeur allemand proposait à la fois sa légendaire Golf Cabriolet, l’Eos, un coupé-cabriolet à toit en dur qui rivalisait alors avec la Peugeot 308 CC et la Renault Mégane CC mais aussi la Coccinelle disparue à la fin de la précédente décennie. Depuis ce temps, les SUV sont passés par là et le genre du cabriolet s’est totalement éteint chez les constructeurs généralistes. Même chez les premium, d’ailleurs, il commence à tomber en désuétude même si on en trouve toujours actuellement chez Mercedes, Audi et BMW.

Volkswagen s’obligeait malgré tout à conserver un cabriolet dans sa gamme, après s’être inspiré du Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet en décapitant son SUV T-Roc. Proposé depuis la fin de l’année 2019, il s’est tout de même vendu à 11 693 exemplaires sur les onze premiers mois de l’année 2023. Mais ce n’est pas assez pour convaincre Volkswagen de lui préparer un successeur alors que le T-roc va passer à une toute nouvelle génération de modèle l’année prochaine. D’après les journalistes d’Automotive News qui citent un haut responsable de Volkswagen, c’est la fin du cabriolet chez le constructeur.

La fin d’une vielle tradition

Le cabriolet était régulièrement resté dans la gamme de Volkswagen, d’abord avec la Coccinelle puis avec la Golf et l’Eos de 2006 à 2015. Mine de rien, c’est donc une vraie petite tradition des Volkswagen découvrable qui va cesser avec la disparition programmée du T-roc Cabriolet.