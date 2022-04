En bref SUV cabriolet

À partir de 36 160 €

Capote en toile

Qui l’eut cru ? Lancer un SUV cabriolet en pleine période de crise. C’était le pari de Volkswagen en 2020, qui a fait du T-Roc, l’unique découvrable de son catalogue. On ne peut pas parler de succès car c’est un marché de niche, mais ce n’est pas un échec non plus car le T-Roc cabriolet pèse pour 10% des ventes totales de la gamme T-Roc en France. Le constructeur a logiquement décidé de le conserver et de le restyler en même temps que la version classique.

dailymotion Essai - Volkswagen T-Roc cabriolet (2022) : le SUV qui met à découvert

Vendue 6 000 € de plus, cette version découvrable se démarque par ses 4 places, ses 3 portes et sa capote en toile. Hormis quelques panneaux de carrosserie de la partie avant, tout le reste est propre à ce « Cab » dont le dessin plus dynamique n’affiche pas de maladresse particulière. On retrouve une garde au sol surélevée, des épaules larges et des traits saillants sur le capot, les portières et la malle arrière.

Le restylage amène quelques changements cosmétiques mais très légers car il ne faut en aucun cas chambouler une recette qui fonctionne. Les boucliers avant et arrière ont été redessinés et une nouvelle signature lumineuse en forme de L fait son arrivée. Les finitions hautes comme cette version R-Line, facturée 45 225 €, profitent d’un bandeau lumineux qui court le long de la calandre.

À bord, les évolutions sont plus importantes, car l’habitacle et notamment ses plastiques bas de gamme n’étaient pas au niveau. Volkswagen a revu sa copie et habillé la planche de bord et les contre-portes de plastiques moussés. C’est bien mieux. Volkswagen a également remonté l’écran multimédia pour améliorer la lisibilité et équipé toutes les versions d’une instrumentation numérique. Cet écran central tactile est réactif et entièrement personnalisable, sous la forme d’icônes. Il offre la connectivité CarPlay et Android en mode sans-fil. Un chargeur à induction et deux ports USB-C sont présents pour la recharge. Enfin, comme sur le reste de la gamme, les commandes de climatisation sont désormais tactiles alors que les commandes du volant deviennent capacitives. Dans les deux cas, on est moins fan.

Unique découvrable du catalogue, le T-Roc est en quelque sorte le descendant de la Golf cabriolet. Il mise donc sur la tradition avec une capote en toile triple épaisseur qui se déploie en moins de 10 secondes jusqu’à 30 km/h. Un choix rationnel qui permet de limiter la prise de poids (+ 225 kg) et surtout l’encombrement. S’il peut embarquer 4 personnes dans de bonnes conditions, sous réserve qu’ils ne dépassent pas 1,75 m, le cabriolet allemand ne pourra pas transporter les bagages de tout le monde. Le coffre présente une hauteur réduite mais il a le mérite d’être profond (280 litres).