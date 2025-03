C’est en 1950 que Volkswagen et Karmann ont commencé leur collaboration avec à la clé la sortie de la Karmann Ghia, puis la Golf Cabriolet et plus récemment le coupé cabriolet Eos.

Seulement, les problématiques de rentabilité ont eu raison de ce type de carrosserie. Si bien que la Golf a disparu et que ne subsiste qu’un SUV permettant à ses occupants de profiter des joies de rouler cheveux au vent.

Afin de « renouer avec l’héritage Volkswagen Karmann », la marque lance une série limitée à 101 exemplaires pour le marché français. Ainsi, le logo Karmann s’affiche sur les ailes avant du T-roc ainsi qu’à la base du volant. Cette série profite également d’une teinte spécifique Gris Ascot agrémentée de plusieurs éléments noirs comme les rétroviseurs, les poignées de porte ou encore les jantes de 19 pouces de type Misano.

Basé sur la finition R-Line, ce T-Roc dispose du châssis sport, de la direction dynamique progressive, du système d’infodivertissement « Discover Pro » avec notamment la commande vocale et la navigation, de l’assistant de conduite semi-autonome Travel Assist, des phares à LED avec la fonction matricielle, du pack hiver (volant et sièges chauffants), ainsi que de la caméra de recul.

Enfin, la sellerie cuir noir habille les sièges, mais l’ensemble manque clairement de gaieté.

Ce T-Roc Karmann n’est disponible qu’avec le moteur 1.5 TSI de 150 ch au prix de 55 000 €, auxquels il faut ajouter un malus de 3 119 €. Un prix qui n’a rien de doux, supérieur de 3 590 € par rapport au T-Roc R-Line dont il dérive.