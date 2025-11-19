C’est votre dernière chance d’acheter un cabriolet compact pas trop cher

Fini le temps où l’on pouvait rouler « cheveux au vent » chez quasiment tous les constructeurs automobiles du marché. Les Renault Mégane CC, Peugeot 308 CC, Opel Cascada et autres Fiat Panda Cabriolet ont disparu depuis fort longtemps alors que ces variantes restaient incontournables jusqu’au début du siècle. Même chez Volkswagen, les Golf, Coccinelle et autres Eos ont toutes été arrêtées depuis des années. Depuis que les clients se ruent en masse vers les SUV et ne s’intéressent plus aux cabriolets, ces modèles ont perdu tous leurs adeptes.

Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques modèles chez les marques premium (et encore, ils ont aussi tendance à disparaître !) et l’incontournable petite Mini, affichée à partir de 33 450€ dans sa version de base.

Le Volkswagen T-Roc Cabriolet est là pour quelques jours encore

Il y a tout de même un résistant chez les marques généralistes : le Volkswagen T-Roc Cabriolet. Cet étrange SUV décapsulé ne sera pas remplacé par une nouvelle variante similaire sur sa seconde génération de modèle, il se prépare donc à l’extinction dès que le stock de véhicules disponible aura été épuisé.

Mais en attendant ce moment, Volkswagen France offre toujours de bonnes remises sur ce modèle : 7 100€ qui permettent d’abaisser son prix de base à 34 430€ au lieu de 41 530€. Ca reste cher dans l’absolu mais à ce prix, il dispose d’un équipement de série assez généreux en finition Style et il faut ajouter des dizaines de milliers d’euros en plus pour espérer viser une BMW Série 3 ou une Mercedes CLE.

Un malus, aussi

Hélas, ce T-roc Cabriolet équipé d’un moteur essence de 116 chevaux à boîte manuelle a droit au malus écologique français à cause de ses 137 g/km de CO2 (1 172€ en 2025). Et c’est encore pire pour le moteur essence de 150 chevaux à boîte automatique (1 901€).

