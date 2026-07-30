Seat frappe fort en ce moment avec une politique commerciale agressive combinant remises directes généreuses et loyers (LLD) particulièrement accessibles. Les prix affichés tiennent compte des offres commerciales en vigueur pour toute commande passée entre le du 1er Juillet au 31 Août 2026. Certaines remises ne s’appliquent pas sur les finitions FR de l’biza et de l’Arona Les versions Business ne sont pas éligibles à ces offres.

Seat Ibiza 1.0 MPI Style : 16 600 € (- 4 500 €)

L’Ibiza fraîchement restylée est proposée à partir de 16 600 € sans condition équipée du 3 cylindres essence de 80 ch. Livrée en finition Style elle embarque de série les feux Full Led, les jantes alliage de 16'' ou encore l’écran tactile de 8'' et l’instrumentation numérique. Une affaire face aux versions d’accès des Renault Clio Tce 115 (19 900 €) et Peugeot 208 Style 100 ch (18 180 €).

Seat Arona Style TSi 95 : 20 060 € (-5 400 €)