Jusqu’à 6 000 € de remise sans condition chez Seat cet été
Avec des remises massives allant jusqu'à -6 000 € sur ses modèles phares jusqu'au 31 août, le constructeur espagnol frappe un grand coup. Ibiza à moins de 17 000 €, Arona et Leon bradées : découvrez toutes les offres qui font très mal à la concurrence.
Seat frappe fort en ce moment avec une politique commerciale agressive combinant remises directes généreuses et loyers (LLD) particulièrement accessibles. Les prix affichés tiennent compte des offres commerciales en vigueur pour toute commande passée entre le du 1er Juillet au 31 Août 2026. Certaines remises ne s’appliquent pas sur les finitions FR de l’biza et de l’Arona Les versions Business ne sont pas éligibles à ces offres.
Seat Ibiza 1.0 MPI Style : 16 600 € (- 4 500 €)
L’Ibiza fraîchement restylée est proposée à partir de 16 600 € sans condition équipée du 3 cylindres essence de 80 ch. Livrée en finition Style elle embarque de série les feux Full Led, les jantes alliage de 16'' ou encore l’écran tactile de 8'' et l’instrumentation numérique. Une affaire face aux versions d’accès des Renault Clio Tce 115 (19 900 €) et Peugeot 208 Style 100 ch (18 180 €).
Seat Arona Style TSi 95 : 20 060 € (-5 400 €)
Le SUV Urbain, lui aussi restylé récemment, se négocie avec une balle remise de 5 400 €. Le Modèle est vendu équipé de la motorisation 1.0 TSI 95 ch avec boîte manuelle à 5 rapports (BVM5). Vendu 20 060 € en finition Style il embarque l’écran tactile 8,25", l’instrumentation numérique, système le audio 6 haut-parleurs et la connectivité sans fil smartphone.
La Seat Leon Tsi 115 Style : 22 050 € (- 6 000 €)
La Leon est celle qui bénéficie de la plus grosse remise. Jusqu’à 6 000 €. La berline en finition Style équipée de la motorisation 1.5 TSI 115 ch avec boîte manuelle à 6 rapports (BVM6) débute à 22 050 €. Elle embarque l’écran tactile central tactile de 10,4 «, le combiné d’instruments numérique Digital Cockpit, le démarrage sans clé (Kessy Go), et la climatisation automatique tri-zone (Climatronic), projecteurs avant/arrière full LED, jantes en alliage 16 », volant cuir sport multifonction, pack éclairage d’ambiance intérieur.
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