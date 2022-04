Comparatif vidéo - Peugeot 308 SW vs Seat Leon ST : les breaks voient rouge

Grâce à un design attractif, une présentation soignée et des qualités routières de haute volée, les nouvelles Peugeot 308 et Seat Leon se sont rapidement hissées parmi les leaders du marché des berlines compactes en Europe.

Aujourd’hui, nous opposons les versions break qui représentent près d’un tiers des ventes de chaque modèle au catalogue des constructeurs. La nouvelle génération de 308 est montée en gamme, et en prix, si bien qu’elle flirte aujourd’hui pratiquement avec le marché des compactes premium dominé par la Mercedes Classe A. Toutefois, Peugeot souhaite garder un pied dans son cœur de métier, celui d’une marque généraliste, et dans ce secteur, Seat s’est rapidement démarqué avec la nouvelle Leon. Une compacte homogène et bien née qui reprend le meilleur de la Golf pour moins cher.

Dans les deux cas ce sont des modèles au style aguicheur. D’un côté des lignes saillantes et complexes pour la française, de l’autre des courbes latines pour l’espagnole. Dans les deux cas le passage à la carrosserie break est réussi et notamment dans ces versions au look sportif, facturées au prix fort. La Peugeot 308 SW GT Pack se distingue par ses jantes de 18’’ diamantées bicolores, sa double sortie d’échappement chromée, la calandre à effet 3D et le très saillant coloris rouge Elixir (850 €). En face, la Seat Leon FR reprend pratiquement la même recette. À la différence, le coloris Rouge est gratuit et l’Ibère repose sur un châssis sport rabaissé de 15 mm.

Aspects pratiques : plus vastes qu'un SUV

1 cm sépare nos deux concurrentes. La Leon ST affiche le même empattement que la berline à l’inverse de sa principale concurrente qui bénéficie d’un empattement plus long. Problème, cela ne porte pas ses fruits car c’est la Leon qui propose le meilleur rapport encombrement habitabilité/encombrement offrant davantage d’espace aux places arrière et particulièrement aux genoux.

A cela, il faut ajouter un volume de coffre de base supérieur de 620 litres contre 608 litres pour la Peugeot 308. Une différence qui s’inverse une fois la banquette arrière rabattue. La Française affiche un volume de 1 634 litres contre 1 600 pour la Leon ST. Dans les deux cas, vous aurez à disposition de sacrés volumes et un seuil de chargement large et bas.

Pour la modularité, c’est du classique avec une banquette rabattable mécaniquement depuis le coffre ou directement sur le dossier. La Peugeot 308 SW dispose d’un schéma 40/20/40 proposant davantage de configurations alors que la Seat Leon est équipée d’une banquette 2/3-1/3 avec une trappe à skis. Les deux proposent un rangement sous plancher. Il faudra en revanche se passer de roue de secours (galette) à bord de la 308 avec cette version GT Pack, le logement dédié étant occupé par un caisson de basse, dédié à la sono Focal. La Leon, elle, va un peu plus loin en proposant un plancher à deux niveaux et une roue de secours temporaire malgré la présence d’une sono BeatsAudio.

En matière de présentation, la Française reprend l’avantage. La planche de bord est spectaculaire et revêtue matériaux nobles et de plastiques moussés. On retrouve le i-Cockpit avec ses qualités et ses défauts ainsi qu’un grand écran central de 10’’ à l’interface revue accompagné de raccourcis tactiles. L’ensemble fait son effet c’est indéniable. En passant au tout tactile, la Leon régresse en matière d’ergonomie, notamment pour régler les commandes confort où elle impose d’effectuer deux manipulations via l’écran tactile. C’est son plus gros défaut.

Pour le reste c’est carton plein avec une planche de bord épurée, agrémentée d’une ambiance lumineuse et des plastiques moussés.

Si la 308 SW se démarque par sa qualité de présentation, la Leon s’avère plus accueillante avec des volumes une plus importants. Au décompte des points, la Leon prend l’avantage d’une courte tête sur le thème des aspects pratiques.

Pratique Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack Seat Leon ST e-Tsi 150 DSG7 FR Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,1 /20 14,9 /20 Explication des critères de notation

Budget : un coût à l'usage très proche

Passer du break à la berline chez Peugeot nécessite un investissement de 1 000 € contre 1 500 € chez Seat. Au regard du prix facial, la Peugeot 308 et la Seat Leon jouent des coudes. Toutefois il faut prendre en compte que l’espagnole bénéficie d’une motorisation plus puissante équipée d’une hybridation légère. Le prix d’achat ne sera donc pas un critère pour établir votre choix. Pour le reste les deux concurrentes sont très proches en matière de coût à l’usage, notamment pour les consommations et les émissions de CO2 (consommation mixte WLTP : Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack : 5,9 l/100 km – 134 g de CO2/km / Seat Leon FR eTsi 150 DSG7 FR : 5, 6 l/100 km - 133 g de CO/km). La durée de garantie 2 ans kilométrage illimité est similaire et leurs motorisations sont équipées de courroie de distribution qui nécessite un remplacement périodique. D’un point de vue budget c’est match nul.

Budget Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack Seat Leon ST e-Tsi 150 DSG7 FR Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 10,8 /20 10,8 /20 Explication des critères de notation

Equipement : une 308 plus généreuse

Quelques euros séparent nos deux concurrentes du jour testées en finition sportives : Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack : 36 500 €/ Seat Leon ST eTSi 150 DSG7 FR : 36 520 €. Les deux sont extrêmement bien équipées avec de série la recharge par induction, la climatisation automatique, la compatibilité AppleCarplay et AndroïdAuto sans fil ou encore une grosse sono.

Toutefois c’est la 308 qui en offre le plus et notamment en matière d’aides à la conduite avec de série la surveillance des angles morts, l’alerte de trafic arrière et le régulateur de vitesse adaptatif. Des équipements disponibles sous la forme d’un pack à 910 € chez Seat. C’est la principale grosse différence entre ses deux concurrentes. Rappelons malgré tout que la Leon propose (en option) des équipements indisponibles chez Peugeot comme le châssis piloté. Au décompte des points, la 308 présente un léger avantage en matière de rapport prix/équipement.