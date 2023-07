Comparatif - Seat Arona VS Citroën C3 Aircross : vétérans, mais avec des arguments?

Si Peugeot était, dès 2013 avec l’apparition de la première génération du 2008, l’une des marques pionnières sur le segment des petits SUV, le cousin Citroën a, pour sa part, investi beaucoup plus tardivement cette catégorie. Il faudra, en effet, attendre l’été 2017 pour qu’apparaisse le C3 Aircross. Si, esthétiquement, il reprend les rondeurs de sa sœur C3, dévoilée un an plus tôt, techniquement, il s’agit d’un clone du 2008. Il construit donc sa gamme, uniquement disponible en deux roues motrices, autour des blocs essence 1.2 PureTech et Diesel BlueHDi. Voulu plus économique que son cousin porteur du Lion, le C3 Aircross met surtout en avant des tarifs parmi les plus abordables de la catégorie.

Au printemps 2021, après un début de carrière prometteur, ce Citroën repasse sur la table à dessin. C’est surtout la face avant qui fait l’objet de retouches, avec des optiques plus effilées et l’arrivée de lignes plus saillantes, notamment pour le dessin de la prise d’air. La poupe est quasiment reprise à l’identique, tandis que les quelques évolutions apportées à l’habitacle visent à rehausser la qualité perçue. Dans l’ensemble, ce C3 Aircross phase 2 perd son air joufflu pour des lignes évoquant davantage un baroudeur.

À quelques jours d’intervalle avec Citroën, Seat lève également le voile sur son premier SUV citadin. Baptisé Arona, du nom d’une ville des îles Canaries, il est, en revanche, une première incursion dans ce segment pour le groupe Volkswagen. En effet, ces deux cousins, les Volkswagen T-Cross et Skoda Kamiq, n’apparaîtront, respectivement, qu’en 2018 et 2019. Contrairement à son rival français, l’Arona affiche des lignes très classiques. Seul effet de style, le montant C arbore un insert façon aluminium et frappé d’un X.

On retrouve le même classicisme à bord avec du mobilier qui ne déparerait dans une Volkswagen. Le dessin de la planche de bord ne fait preuve d’aucune recherche particulière et seule la possibilité d’opter pour un combiné d’instrumentations entièrement digital, un privilège jusqu’alors réservé, dans cette catégorie, à l’Audi Q2, lui permet de se distinguer d’une concurrence qui commence alors à s’étoffer.

Apparu peu de temps après le C3 Aircross, l’Arona est également restylé quelques semaines après celui-ci. Extérieurement, on ne remarque que le nouveau bouclier avant tandis que son nom, toujours apposé sur le hayon, abandonne les caractères impersonnels pour une calligraphie plus élégante. Une fois n’est pas coutume, c’est à bord que cette phase 2 évolue le plus. La planche de bord, entièrement redessinée, gagne en originalité avec ses bouches d’aération rondes qui peuvent, selon les versions, être éclairées. Quant à la tablette tactile, elle quitte le centre de la console centrale pour désormais prendre place à son sommet. Ce Seat profite également de ces modifications pour abandonner ses motorisations Diesel, ne s’en remettant désormais qu’à des 3 et 4 cylindres essence turbocompressés.

Pour nos deux concurrents, 2024 sera une année majeure. Chez Citroën, on attend le deuxième opus du C3 Aircross, qui devrait grossir assez notablement, tandis que le Seat devrait avoir droit à un profond restylage, tant extérieur qu’intérieur. Ces "anciens" méritent-ils toutefois que l’on s’intéresse encore à eux ? Ce match entre leurs versions automatiques de milieu de gamme va nous apporter la réponse.

Aspects pratiques : un Arona aux influences allemandes

Même avec un gabarit citadin, un SUV se doit d’être capable d’emmener une famille. Cela passe, notamment, par un espace suffisamment généreux aux places arrière. Un critère auquel satisfait correctement le C3 Aircross. La place ne manque pas pour caser ses coudes et sa tête, un peu plus pour les jambes. Mais le Citroën propose une petite astuce, sous la forme d’une banquette arrière coulissante, malheureusement seulement livrée de série sur le haut de gamme Shine Pack.

Bien qu’il soit plus court d’un centimètre (4,15 m contre 4,16 m) et que son empattement soit moins généreux (2,57 m contre 2,60 m), le Seat réserve un peu plus d’espace pour les occupants de la banquette. Une réalité que ne confirment pourtant pas, au premier abord, les sensations. À cause d’une surface vitrée plus étriquée, l’Arona donne, en effet, une sensation d’engoncement. Et pas question d’y remédier en optant pour un toit vitré, un tel équipement étant indisponible, même en supplément. Un accessoire bien agréable que le Citroën a eu le bon goût d’intégrer à la liste de ses options et dont nous disposions, ce qui nous permet d’affirmer que le gain en luminosité qu’il apporte justifie largement l’effort financier de 850 €.

Et puisque la ville est le terrain de jeu favori de notre duo de compétiteur, soulignons que l’Arona s’y montre plus maniable avec un diamètre de braquage inférieur de 20 cm (10,6 contre 10,8 m).

Partir en famille, cela signifie également emporter valises et sacs de voyage en nombre. Afin de faciliter cette opération, le C3 Aircross propose une malle à la fois généreuse (410 l) et facile à remplir grâce à ses formes cubiques. Sur le papier, l’Arona fait à peine moins bien avec ses 400 l. Mais cette donnée est obtenue au prix de formes plus torturées, qui ne seront pas totalement exploitables. Dans les deux cas, la banquette est rabattable selon le mode 1/3-2/3 et, grâce à un système de double plancher, l’espace est plat sur toute sa longueur. Étrangement, Seat ne fournit pas le volume maximal de chargement de son petit SUV. Mais il apparaît clairement que celui-ci est inférieur aux 1 289 l promis par le Citroën.

C’est aux places avant que le plus méditerranéen des petits SUV prend sa revanche. Le mobilier de bord affiche des matériaux et une qualité d’assemblage au meilleur niveau de la catégorie. La touche d’originalité peut être apportée par des inserts de couleur ceinturant les aérateurs et le côté techno par le Digital Cockpit, une instrumentation projetée sur un écran haute définition, livrée en série sur toutes les finitions. Quant au système multimédia, s’il est à portée de main et facilement lisible grâce à sa dalle de 8,25" (ou 9,2" pour les versions Xperience, FR et Copa si elle est de l’option navigation), il agace par son système de menus et sous-menus peu intuitif.

En comparaison, la planche de bord du Citroën a tout faux, ou presque. Les matériaux ont clairement été choisis pour leur faible coût, les assemblages sont peu soignés et le combiné d’instrumentations analogique fait franchement daté. Quant au système multimédia, il est d’une lenteur affligeante et son utilisation oblige à quitter la route des yeux tant il est placé bas sur la console centrale. En matière de rangements, le français pêche également par une boîte à gants, un compartiment sous l’accoudoir avant et des bacs de portes moins spacieux. Sur la console centrale, on trouve tout de même, comme sur le Seat, une niche capable d’accepter un smartphone. Mais elle est placée trop en contrebas pour être facilement accessible lorsque l’on conduit.

Autre concession faite au service achats de la marque au double chevron, la caméra de recul est de mauvaise qualité. Dommage car, contrairement à celle de son rival, elle est dotée d’une fonction Top Rear Vision qui offre presque les mêmes prestations qu’un système 360°.

Pratique Seat Arona 1.0 TSI 110 ch FR DSG Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 130 ch Shine Pack Auto. Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14 /20 14,2 /20 Explication des critères de notation

Budget : douceur méditerranéenne

L’Arona 1.0 TSI 110 ch DSG se place au cœur de sa gamme. À ce titre, il ne propose pas moins que 3 niveaux de finition, seule l’entrée de gamme Style lui étant refusée Le ticket d’entrée n’est toutefois pas des plus abordables, puisqu’il se monte, en finition Copa, à 27 170 €. Le 1.2 PureTech 130 ch Auto. correspond, quant à lui, à l’attelage mécanique le plus puissant de l’offre C3 Aircross. Il n’a donc droit qu’aux déclinaisons Shine et Shine Pack, avec un premier prix encore plus élevé que celui de son concurrent, puisque fixé à 28 150 €.

Dans un cas comme dans l’autre, il faudra s’acquitter d’un malus écologique, mais, là encore, celui du Seat (280 €) est plus digeste que celui du Citroën (740 €). L’écart de prix sur les versions les moins coûteuses est donc de 1 440 € en faveur de l’espagnol. Une somme non négligeable.

Dans le cadre de ce match, ce sont des variantes haut de gamme qui s’affrontent : FR à 31 440 € pour l’Arona et Shine Pack à 30 050 € pour le C3 Aircross. Plus de 30 000 € dans un petit SUV, c’est un beau budget. Mais, à ce tarif, il ne sera quasiment pas possible de s’offrir un modèle compact, même dépouillé.

En matière de consommation, les écarts sont plus nets. Le 3 cylindres Seat parvint à se satisfaire de 6 l/100 km pour peu que l’on n’abuse pas trop de la pédale de droite. Avec le Citroën, c’est minimum 1 litre de plus qui sera brûlé sur la même distance. Moins énergivore que la transmission à convertisseur de couple du C3 Aircross, la DSG, une boîte robotisée à double embrayage, creuse encore l’écart si l’on pratique assidûment les axes urbains. Comptez alors 6,5 à 7 l/100 km, contre 8 à 9 l/100 km pour le français. Au vu des tarifs actuels du sans-plomb, c’est loin d’être négligeable.

Budget Seat Arona 1.0 TSI 110 ch FR DSG Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 130 ch Shine Pack Auto. Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,3 /20 10,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : la dotation compense le prix

Si les tarifs de nos deux SUV semblent assez élevés, leur dotation de série est à la hauteur de leurs exigences financières. À bord de l’un comme de l’autre, vous trouverez la tablette tactile, la climatisation automatique, la caméra de recul, les projecteurs à LED, le déclenchement automatique des phares et des essuie-glaces ou encore des jantes alliage (16" sur le Citroën et 17" sur le Seat).

Dès le second niveau de finition, nommé Xperience, l’Arona se pare d’un look plus baroudeur, de la clé mains libres du chargeur de smartphone à induction, du GPS et de la carrosserie bi-ton. Enfin, au sommet de la gamme, le FR dispose d’un kit carrosserie sportif, du Drive Profile permettant de choisir entre 4 modes de conduite, des vitres arrière surteintées et d’une sellerie en Suédine. Parmi les options, nous cochons le pack FR Performance (réservé au FR, il propose, contre 385 €, les ceintures de sécurité à liseré rouge, les étriers de freins rouges et, surtout, la suspension adaptative Dual Ride).

Au-dessus du C3 Aircross Shine, on trouve uniquement le Shine Pack, fort de la clé mains libres, de la banquette coulissante, des jantes de 17", du GPS, de la caméra de recul Top Rear Vision, de la peinture bi-ton et des vitres arrière surteintées. Dans la courte liste des suppléments, l’affichage tête haute (400 €), le chargeur de smartphone à induction (100 €) et le toit ouvrant panoramique (850 €, uniquement sur Shine Pack) méritent le détour.