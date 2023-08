Avec le retour des beaux jours, l’envie de repartir en road-trip nous a, chez Caradisiac, fortement démangé. Et quitte à vouloir profiter du soleil, autant prendre la direction du sud. Ce sera donc l’Espagne, pays majeur sur le plan automobile en Europe car de nombreux constructeurs y ont, depuis plusieurs décennies, établi des unités de production. Mais aussi, et surtout, une contrée qui, depuis 5 ans, ne comprend plus une seule mais bien deux marques nationales : Seat et Cupra. Avant de prendre la route, notre petit rituel interne s’impose : celui du tirage au sort des couples voitures/essayeurs. Arona, Ibiza, Leon, Ateca… finalement, pour moi, ce sera le plus gros modèle de cette double gamme : le Tarraco. En ce qui concerne la version, pas de choix possible. En effet, depuis quelques mois, ce SUV n’est plus proposé qu’en variante 2.0 TDI 150 ch DSG à deux roues motrices, et dans l’unique finition FR. Allez, c’est parti pour 4 000 km !

dailymotion Essai longue durée – 4 000 km en Seat Tarraco : discret, mais efficace

Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce modèle, le Seat Tarraco est un SUV familial, concurrent des Peugeot 5008 et Volkswagen Tiguan Allspace. Il partage d’ailleurs beaucoup avec ce dernier. Sa plateforme et ses éléments mécaniques bien sûr, mais également plusieurs composants visibles tels que des pièces de carrosserie (portes, pavillon et ailes arrière) ou du mobilier de bord (console centrale et contre-portes). De l’aveu même de la marque espagnole, c’était une condition sine qua non pour que le développement soit peu coûteux et le projet rentable.

Comme signalé en préambule, le Tarraco n’est plus distribué, du moins en France, qu’avec le 2.0 TDI dans sa variante de 150 ch. C’est regrettable puisque, chez certains de nos voisins, on trouve également un moteur essence, le 1.5 TSI de 150 ch, ainsi que la très intéressante, dans le sens où ses cousins Skoda Kodiaq et Volkswagen Tiguan Allspace ne la proposent pas, hybride rechargeable de 245 ch. Sont également imposées la boîte DSG à 7 rapports, la traction avant et la finition FR, la plus coûteuse mais également celle qui, potentiellement, s’avère la moins confortable avec ses sièges Sport et ses jantes de 20". Il faudra faire avec. Reconnaissons tout que notre SUV a fière allure dans cette configuration, d’autant que le modèle mis à notre disposition embarque le toit ouvrant vitré aux dimensions XXL.

Cet équipement devrait prendre tout son sens durant notre périple. En effet, les villes étapes de notre road-trip de 4 000 km évoquent toutes le soleil : Barcelone, Valence, Cordoba, Séville, Tolède… Sans oublier des régions parmi les plus belles de France puisque notre première étape, qui débutera de Paris pour rejoindre la Ciudad Condal (Barcelone), nous "obligera" à traverser le Berry, le Massif Central, le pays cathare et la Catalogne. On en salive d’avance.

Ce qui fait moins envie, c’est le son de notre TDI à froid. Aucun doute possible sur le type de carburant dont il s’abreuve. On se consolera avec la promesse de visites hors-norme et, parfois, exclusives à Caradisiac, tels que le musée Seat sis dans l’enceinte de l’une des usines historiques de la marque espagnole, celle de Zona Franca, à quelques kilomètres seulement de Barcelone. Prêts à embarquer avec nous ? Adelante, vamos en España !