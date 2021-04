Elles ne présentent pas la même silhouette, pourtant elles sont bel et bien concurrentes. Les nouvelles générations de Citroën C4 et de Seat Leon font partie du segment des berlines compactes, l’un des rares qui résiste à la poussée des SUV. Toutes les deux ont été renouvelées à quelques mois d’intervalle mais avec un cahier des charges radicalement différent.

dailymotion Comparatif vidéo - Citroën C4 vs Seat Leon : le choc des cultures

La nouvelle Citroën C4 fait le choix de l’audace en proposant un design fort qui lorgne du côté des SUV avec une hauteur de caisse importante, de grandes roues et des protections en plastique brut, mais aussi du côté des coupés avec cette impressionnante lunette arrière très inclinée soulignée par un bandeau noir et des feux en forme de V.

La nouvelle Seat Leon joue quant à elle une partition plus classique. La silhouette est élancée et ses proportions sont bien plus en phase avec celles d’une compacte traditionnelle. Conçue sous la direction de Lucas de Meo, actuel PDG de Renault, la Leon a eu droit à toutes les attentions de la part de Seat pour marquer sa différence avec ses cousines, les Volkswagen Golf et Audi A3. Le capot allongé, les flancs creusés et une partie arrière inédite surmontée d’un bandeau lumineux horizontal font mouche.

Exubérante à l’extérieur, la C4 s’avère bien plus sobre à l’intérieur. La planche de bord recouverte de matériaux souples affiche un traitement horizontal avec en son centre une élégante tablette tactile de 10’’ sans bordures et au revêtement brillant. Elle regroupe tout le système d’info-divertissement, la connectivité Android et Carplay mais n’arrive pas à la cheville du système multimédia qui équipe la Leon. C’est un peu comme comparer un vieux Nokia au dernier i-Phone.

La compacte de Seat a entamé un virage bien plus soutenu que la française vers le numérique. Un peu trop d’ailleurs. Car en passant au tout tactile, elle régresse en matière d’ergonomie. C’est son plus gros défaut. Ainsi, pour régler la soufflerie, il faudra effectuer deux manipulations sur l’écran. Un raccourci (pour la température uniquement) sous forme de bandeau tactile existe sous l’écran mais son fonctionnement est aléatoire. Chez Citroën, c’est totalement l’inverse. Le constructeur a pensé à conserver de vrais boutons physiques pour gérer les commandes de confort, le volume, etc. Un bon point. En revanche, le choix de réduire à peau de chagrin l’instrumentation numérique en prétextant qu’elle est secondée par un affichage tête haute fait bien pâle figure comparé à l’instrumentation numérique grand format proposée à bord de la Leon. Dans les deux voitures, le traitement est soigné et les matériaux sont valorisants.

L’autre point de divergence des deux compactes concerne l’offre de motorisations. En parallèle d’un catalogue thermique traditionnel composé de blocs essence et diesels, la nouvelle Citroën C4 propose une variante 100% électrique. Chez Seat, on mise plutôt sur l’hybride et notamment sur l’hybride rechargeable.

Pratique : une C4 plus astucieuse

4, 36 m, c’est à quelques millimètres près le format des deux rivales. Alors, laquelle exploite mieux son espace intérieur ? A vrai dire, les différences sont minimes. Dans les deux cas, les passagers sont confortablement assis aux places arrière avec un espace aux jambes très correct. La Leon se démarque par une garde au toit légèrement supérieure qui n’oblige pas à courber l’échine pour s’installer. Toutefois, la C4 répond par une banquette plus douillette. Les deux modèles proposent le même volume de coffre, à savoir 380 litres. Pour des voitures de ce gabarit, c’est peu. Le coffre de la C4 dispose d’un plancher modulable à deux étages qui offre une surface de chargement plane, alors que celui de la Leon est standard et présente une marche. Tous deux abritent une roue de secours de taille réduite.

La Citroën C4 prend le large grâce à ses très nombreux rangements dont certains sont inédits comme le logement superposé très pratique placé en bas de la console centrale ou ce tiroir face au passager qui permet de ranger en toute sécurité des objets de valeur. Il est surmonté par un second tiroir qui contient un support de tablette tactile. Les rangements à bord de la Leon sont moins vastes et moins pratiques au quotidien. Le vide-poches au pied de la console centrale est plus petit et ceux placés à côté de la boîte de vitesses ne servent pratiquement à rien.

C’est un détail, mais Citroën a l’intelligence de proposer deux types de ports USB. Les deux ports situés côté conducteur à l’avant et à l’arrière sont des USB classiques alors que ceux placés côté passager (avant et arrière) sont des USB-C. La Leon, elle, embarque également 4 ports mais impose le format USB-C moins répandu. Au final, c’est une victoire de peu de la Citroën C4 sur le thème des aspects pratiques.

Pratique Citroën C4 Puretech 155 EAT8 Shine Pack Seat Leon e-TSi 150 DSG7 FR Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,7 /20 13,6 /20 Explication des critères de notation

Equipement : à quelques euros près

Pour ce comparatif, nous opposons la Citroën C4 Puretech 155 ch Shine Pack vendue 31 750 € à la Seat Leon e-TSi 150 FR commercialisée au prix de 32 940 €. Deux modèles déclinés ici en finition haut de gamme. Ainsi, les deux compactes présentes ici disposent d’une dotation très complète avec par exemple la caméra de recul, la navigation connectée, l’accès et démarrage mains libres, la climatisation automatique bi-zone, le régulateur de vitesse et les systèmes de précollision.

La Leon compense son prix de vente plus élevé par des équipements de série indisponibles au sein du catalogue de la C4 comme le hayon automatisé, la connectivité Carplay Android sans fil, la sono Beats, l’assistant vocal, l’éclairage d’ambiance LED. La C4 reprend l’avantage en proposant un système de conduite semi-autonome de niveau 2, les sièges chauffants et la détection des angles morts de série. Des équipements disponibles au catalogue de la Leon mais en option (à prix correct). Au final, l’avantage financier, de quelques centaines d’euros, est à mettre au crédit de la Citroën C4.

Rapport prix/équipements Citroën C4 Puretech 155 EAT8 Shine Pack Seat Leon e-TSi 150 DSG7 FR Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 15,3 /20 14,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : une Leon plus économique

La Seat Leon part avec un handicap de 1 190 € mais se rattrape avec une meilleure cote attendue à 3 ans, une consommation mixte homologuée inférieure (5,9 l/100 km contre 6,1 l/100 km pour la C4) mais aussi une périodicité d’entretien plus éloignée, notamment pour le changement de la courroie de distribution. Pour ce qui est de la garantie, la C4 et la Leon font jeu égal avec une durée basique de 2 ans et un kilométrage illimité. Enfin, Seat pratique une offre de LOA avec entretien inclus plus intéressante car sans apport et sur une durée plus réduite de 36 mois contre 48 mois pour la Citroën. La marque aux chevrons réclame un premier loyer de 6 449 €, le tout pour un kilométrage annuel similaire (10 000 km). La Seat Leon remporte la partie budget.