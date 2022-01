Courroie de distribution : est-il important de respecter les préconisations de remplacement ?

La courroie de distribution, on en a tous entendu parler à un moment donné ou à un autre. C'est en effet une pièce maîtresse du fonctionnement d'un moteur thermique. Et pour tous ceux qui en sont dotés, le constructeur impose des échéances de remplacement, en temps et en kilométrage. Mais pourquoi ? Est-il vraiment important de réaliser ces remplacements, qui sont si coûteux ?

Car la tentation est grande de différer, voire zapper cette opération, pour s'éviter une facture d'au moins 400 € (dans un petit garage pour un modèle simple) à plus de 1 000 € pour un moteur plus complexe, en concession.

Disons-le tout de suite clairement : c'est une (très) mauvaise idée. Voici pourquoi.

Pour bien comprendre, il faut ici expliquer à quoi sert la courroie de distribution, mais aussi à quoi on s'expose si elle casse. Et bien distinguer une "courroie" de distribution, qui se remplace, d'une "chaîne" de distribution (métallique), qui n'est pas censée se remplacer.

Une courroie qui casse, c'est un moteur dans le sac

Cette courroie de distribution, en caoutchouc renforcé, sert à faire le lien entre le bas-moteur (vilebrequin) et le haut-moteur, en l'occurence les arbres à cames (qui ouvrent et ferment les soupapes), et à synchroniser l'ouverture de ces dernières par rapport aux 4 temps du moteur à explosion. Ainsi, elles s'ouvrent et se ferment au moment opportun, et il n'y a aucun risque que les pistons touchent les soupapes lorsqu'ils atteignent leur point haut (PMH, point mort haut) dans les cylindres.

Un peu technique peut-être, pour les plus béotiens d'entre nous. Il faut retenir qu'en cas d'usure de la courroie, suivie d'une casse, les pistons et les soupapes ne sont plus synchronisés, et dans l'immense majorité des cas, les premiers vont venir frapper les secondes et les détruire ou les plier, entraînant dans presque tous les cas la mort du moteur.

Seuls les moteurs dits "non-interférentiels", c'est-à-dire dont les pistons, même au plus haut, ne touchent pas les soupapes, ne risquent rien face à une rupture de courroie de distribution. Mais ils sont rarissimes (les plus connus sont les moteurs Fire chez Fiat, la plupart des anciens moteurs Honda, les vieux TU de Peugeot et Citroën et quelques blocs Toyota). Pour ceux-là uniquement, si la courroie pète, on la remplace et c'est reparti.

Mais c'est très loin d'être la majorité des cas, car ces moteurs ont presque disparu, et en cas de bris, on est bon dans la majorité des cas pour un remplacement de moteur à plusieurs milliers d'euros, ou une réfection complète presque aussi onéreuse.

Pas de prise en charge si les échéances n'ont pas été respectées

Et si les constructeurs imposent des échéances, ce n'est donc pas pour rien. En caoutchouc nous l'avons dit, et même renforcé, les courroie s'usent avec les kilomètres parcourus, mais aussi avec le temps passé. une usure qui concerne aussi le "galet tendeur" de la courroie, qui maintient sa bonne tension pour ne pas que ses dents se décalent sur les poulies du moteur.

Selon les modèles, les intervalles de remplacement sont fixés entre 4 et 10 ans, et entre 60 000 et 240 000 km, aux premiers des termes échus. Il faut pour le savoir se référer au carnet d'entretien de son auto, ou poser la question au chef d'atelier de votre concession/garage.

Et il ne faut pas jouer avec la limite. D'une part pour les raisons de casse évoquées ci-dessus, et d'autre part parce que si les échéances sont dépassées, le constructeur ne participera en aucune façon à la facture de réparation.

Mais si la courroie casse alors que les échéances ne sont pas dépassées, ou bien que vous avez respecté les échéances, il y a obligation que la marque participe aux réparation, en totalité ou en partie, selon le kilométrage déjà effectué (un taux de vétusté est le plus souvent appliqué).

Pour résumer, vous avez tout intérêt à respecter les échéance de remplacement, aussi bien en temps qu'en kilométrage, sous peine de risquer la casse du moteur, et une non-participation du constructeur aux frais de réparation. En respectant les préconisations, vous éloignez le spectre de la casse (qui peut toujours survenir prématurément malheureusement) et maximisez la possibilité d'une prise en charge totale ou partielle de la facture.

Une question sur le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.