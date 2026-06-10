Risque de casse moteur sur l’Alfa Romeo Tonale, une campagne de rappel est lancée

Les rappels sont fréquents, nombreux et souvent mis en place pour diverses raisons. Seulement, les constructeurs ont l’obligation de les appliquer lorsque cela touche à la sécurité de leur modèle.

Dans le cas de l’Alfa Romeo, cela ne semble pas être le cas, à première vue. La marque italienne convoque ainsi 4 072 propriétaires en raison « d’un problème potentiel impliquant une bielle tordue ».

Cette pièce étant essentielle au bon fonctionnement de votre moteur, le risque de panne, voire de casse, n’est pas à prendre à la légère. Ce n’est pas tant cet élément qui occasionne ce rappel, mais la possible conséquence, puisque cela peut « dans le pire des cas, entraîner un début d’incendie du véhicule ». La marque précise qu’à ce jour aucun incendie, ni blessé, n’est à déplorer.

Les modèles impliqués sont motorisés par le 1.5 Hybrid de 160 ch produit entre le 15 février 2022 et le 12 février 2026. Stellantis ne communique pas exactement les causes impliquant cette déformation de la bielle, mais le correctif semble simple. L’opération en atelier consiste à appliquer un nouvel étalonnage du module de commande du moteur (ECM) via une mise à jour logicielle. L’intervention, gratuite, ne dure que trente minutes.

Les erreurs du passé

Malgré la bonne volonté du nouveau directeur de Stellantis, Antonio Filosa, le groupe risque de payer pendant quelque temps la stratégie de M. Tavares. Si le problème du Tonale ne concerne « que » 4 072 exemplaires, en mars dernier, 700 000 véhicules ont fait l’objet d’un rappel, dont plus de 212 000 en France et l’on vient d’apprendre que plus d’un million de Jeep doivent aussi repasser par les ateliers.