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Alfa Romeo Tonale

Risque de casse moteur sur l’Alfa Romeo Tonale, une campagne de rappel est lancée

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Julien Bertaux

26  

L’un des moteurs du SUV italien peut faire des siennes à cause d’un défaut de bielle. Puisque la marque met en place une campagne, aucun propriétaire ne sera laissé sur le bas-côté.

Risque de casse moteur sur l’Alfa Romeo Tonale, une campagne de rappel est lancée
L'Alfa Romeo est rappelé en atelier à cause d'un souci moteur.

Les rappels sont fréquents, nombreux et souvent mis en place pour diverses raisons. Seulement, les constructeurs ont l’obligation de les appliquer lorsque cela touche à la sécurité de leur modèle.

Dans le cas de l’Alfa Romeo, cela ne semble pas être le cas, à première vue. La marque italienne convoque ainsi 4 072 propriétaires en raison « d’un problème potentiel impliquant une bielle tordue ».

Cette pièce étant essentielle au bon fonctionnement de votre moteur, le risque de panne, voire de casse, n’est pas à prendre à la légère. Ce n’est pas tant cet élément qui occasionne ce rappel, mais la possible conséquence, puisque cela peut « dans le pire des cas, entraîner un début d’incendie du véhicule ». La marque précise qu’à ce jour aucun incendie, ni blessé, n’est à déplorer.

Les modèles impliqués sont motorisés par le 1.5 Hybrid de 160 ch produit entre le 15 février 2022 et le 12 février 2026. Stellantis ne communique pas exactement les causes impliquant cette déformation de la bielle, mais le correctif semble simple. L’opération en atelier consiste à appliquer un nouvel étalonnage du module de commande du moteur (ECM) via une mise à jour logicielle. L’intervention, gratuite, ne dure que trente minutes.

Les erreurs du passé

Malgré la bonne volonté du nouveau directeur de Stellantis, Antonio Filosa, le groupe risque de payer pendant quelque temps la stratégie de M. Tavares. Si le problème du Tonale ne concerne « que » 4 072 exemplaires, en mars dernier, 700 000 véhicules ont fait l’objet d’un rappel, dont plus de 212 000 en France et l’on vient d’apprendre que plus d’un million de Jeep doivent aussi repasser par les ateliers.

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Avis Alfa Romeo Tonale

17,2 /20

Tonale 1.5 HYBRID 160 VGT VELOCE TCT7 (2022)

Par Haw30 le 04/08/2023

J’ai le tonale depuis 8 mois et 13.000km maintenant . Globalement très satisfait.Niveau point positif , tenue de route très bonne ainsi que le freinage , j’aime toujours autant son design extérieur comme intérieur, confortable ( je fais majoritairement des trajets de + de 2heures ) consommation plus que raisonnable pour le gabarit et la puissance (6.8km/100 ) soit moins que d’anciennes voitures que j’avais moins puissante et moins lourdes , le budget, mine de rien un X1 à équipement/puissance équivalents coûte quasiment 10.000€ de plus, boîte de vitesse agréable et fluide en conduite normale …Points à améliorer : la boîte, comme indiqué par les journalistes , fluide en conduite normale ( soit 99% du temps, en fait) peut avoir des latences lors du kickdown. Quand on connaît la voiture et avec les palettes au volant , on gère le phénomène qui ne pose plus de soucis .Finition bonne mais un petit rossignol sur routes défoncées sur la planche de bord ,Aspects pratiques moyens, le coffre est assez grand pour une petite famille , mais c’est vrai que j’aurais pas dit on à une banquette coulissante comme chez certains rivaux ( mais alfa n’a jamais été les rois de ce domaine et je pense qu’ils s’en foutent :D ),L’équipement de série globalement très complet, mais le manque de l’option « avertisseur d’angles morts » qui est en pack mais pas de série alors que j’ai la finition haute veloce.Le rayon de braquage pas fou-fou.C’est véritablement une voiture recommandable et pour le coup , attachante !

16,2 /20

Tonale 1.5 HYBRID 160 VGT EDIZIONE SPECIALE TCT7 (2022)

Par Alexandru1 le 25/01/2023

Je l'ai maintenant depuis en peu plus de 3 mois et j'ai roulée 10500 km,elle vient remplacer une Giulia pour de raison d'espace (coffre inadapté pour la Giulia quand on a des enfants en basse âge)Aucune problème importante ,c'est une voiture attachante, le plaisir de conduire augmente au bout de 3-4000 km quand on s'habitue en peu plus avec la voitureL'agrément boite-moteur tant discuté n'est pas génial, y'a entre 1-2 secondes de latence si on fait un "kick-down" ,souci qu'on peut contourner en peu si on joue avec les palettes au volant, mais aussi si on roule toujours avec sp 98,(c'est mon cas).Dans cette gamme de SUV intermédiaire ,cette désagrément ca ne fait pas de Tonale une voiture lente ou peu réactive, mais faut pas trop comparer avec "le grand frère" ou la GiuliaLa conduite reste assez dynamique, la maniabilité excellente, les freins aussi.En terme de consommation je suis en moyenne a 7.8-8, conduite en mode normal la plus part de temps, je monte jusqu'à 800m en altitude,sur autoroute a 7.8 aussi, donc on fait pas des économies (je ne roule pas pour non-plus) mais je le trouve correct pour que est ce que c'estOn arrive a rouler en électrique souvent en ville a base vitesse, parfois même quelques kmLa qualité de matériaux et d' assemblage je le trouve assez moyenne ,j'ai eu déjà 2 montants de vitre arrière prise en charge par le concessionnaire donc régléJ'entends de fins bruits de plastic parfois a l'intérieur, que je ne l'ai pas signale encore pour manque de temps mais je compte a le faire bientôtJ'ai choisi le cuir noir sport, pour la ventilation des fauteuils, c'est correct mais semble faux en même temps, même la cuir du volant n'est pas la même que sur la Giulia par exemple, c'est n'est pas mauvais mais ...Je regrette avoir cette matériel synthétique sur le bord a la place du cuir, il n'est pas désagréable mais semble de moyenne qualité ,aussi que certains plastiques a l'intérieurApple CarPlay sans fil fonctionne parfaitement, jamais eu de coupure ou problème de connexion et c'est plutôt agréable, Le chargeur induction bien mais pas puissant du toutLe son Harman Kardon(en option) bien sans être impressionnant Le GPS intégré est plutôt bien, surtout qu'on peut le voir dans le cockpit MAIS...Alfa a beaucoup mis en avant la connectivité de TONALE, les mises à jour a distance, etc, beh pour l'instant rien ne fonctionne, j'ai le GPS de mars 2022, donc aucune mise a jour, j'ai appelé l'assistance qui ne save pas le faire et le concessionnaire non plus...on a bien vérifié que la voiture est connectée etc mais ca ne marche pas....c'est dérangeant Pour moi reste un très bon choix rapport qualité prix, voiture très polyvalente et pratique dans le quotidien

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