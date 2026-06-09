Avec plus de 1,3 million de véhicules, Stellantis fait de nouveau face à un rappel massif

Depuis l’arrivée d’Antonio Filosa à la tête du groupe, Stellantis ne veut plus entendre parler de problèmes de qualité. Seulement, l’industrie automobile présente une forte inertie ; les choix de l’ancien dirigeant, Carlos Tavares, pourraient se faire sentir encore un bon moment…

C’est sans doute ce qu’il se passe en ce moment même. Le service après-vente du groupe a du pain sur la planche. Plus de 1,3 million de propriétaires de Jeep Wrangler et Gladiator sont invités à passer par les ateliers.

En attendant que les véhicules soient vérifiés, Stellantis invite les propriétaires à se garer loin de tout bâtiment ou véhicule. En effet, le rappel consiste à prévenir un risque d’incendie sur les exemplaires produits entre 2021 et 2025.

Un problème de connectique sur le câblage de la direction assistée en est la cause et, « dans de rares cas, peut entraîner une surchauffe des matériaux inflammables et potentiellement provoquer un incendie du véhicule ». Ce rappel consiste à vérifier la conformité du faisceau, voire de le remplacer le cas échéant.

700 000 véhicules en mars dernier

Stellantis précise que ce rappel concerne 1,08 million d’unités aux Etats-Unis, 106 000 au Canada, 23 000 au Mexique et environ 125 000 sur les autres marchés à travers le monde. Si vous possédez un Jeep Wrangler, nous vous conseillons de contacter un concessionnaire le plus rapidement possible.

Les rappels pour risque d’incendie sont relativement courants dans l’industrie automobile. Seulement, Stellantis a déjà eu droit à cette mésaventure il y a peu, en mars dernier. Un rappel de taille, puisqu’il a concerné 700 000 véhicules dans le monde, dont plus de 200 000 rien qu’en France.