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Jeep Wrangler 4

Avec plus de 1,3 million de véhicules, Stellantis fait de nouveau face à un rappel massif

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Julien Bertaux

15  

Le groupe Stellantis doit faire face à un rappel d’une très grande ampleur, puisque 1,3 million d’unités doivent repasser par les ateliers.

Avec plus de 1,3 million de véhicules, Stellantis fait de nouveau face à un rappel massif
De très nombreux Jeep Wrangler (en photo) et Gladiator doivent passer par les ateliers.

Depuis l’arrivée d’Antonio Filosa à la tête du groupe, Stellantis ne veut plus entendre parler de problèmes de qualité. Seulement, l’industrie automobile présente une forte inertie ; les choix de l’ancien dirigeant, Carlos Tavares, pourraient se faire sentir encore un bon moment…

C’est sans doute ce qu’il se passe en ce moment même. Le service après-vente du groupe a du pain sur la planche. Plus de 1,3 million de propriétaires de Jeep Wrangler et Gladiator sont invités à passer par les ateliers.

En attendant que les véhicules soient vérifiés, Stellantis invite les propriétaires à se garer loin de tout bâtiment ou véhicule. En effet, le rappel consiste à prévenir un risque d’incendie sur les exemplaires produits entre 2021 et 2025.

Un problème de connectique sur le câblage de la direction assistée en est la cause et, « dans de rares cas, peut entraîner une surchauffe des matériaux inflammables et potentiellement provoquer un incendie du véhicule ». Ce rappel consiste à vérifier la conformité du faisceau, voire de le remplacer le cas échéant.

700 000 véhicules en mars dernier

Stellantis précise que ce rappel concerne 1,08 million d’unités aux Etats-Unis, 106 000 au Canada, 23 000 au Mexique et environ 125 000 sur les autres marchés à travers le monde. Si vous possédez un Jeep Wrangler, nous vous conseillons de contacter un concessionnaire le plus rapidement possible.

Les rappels pour risque d’incendie sont relativement courants dans l’industrie automobile. Seulement, Stellantis a déjà eu droit à cette mésaventure il y a peu, en mars dernier. Un rappel de taille, puisqu’il a concerné 700 000 véhicules dans le monde, dont plus de 200 000 rien qu’en France.

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16,2 /20

Wrangler 4 IV (2) UNLIMITED 4XE 2.0 L T 380 PHEV 4X4 BVA8 OVERLAND (2022)

Par Choun86 le 19/09/2023

Propriétaire wrangler 4xe unlimited overland depuis mi juin. 5000 kms depuis dont 1100 autoroute chargé avec remorque et 2000 environ en tout électrique. Conso moyenne 6.6l, comptez 13l sur autoroute et 9l sur route. Pas de problème mécanique pour l'instant. Autonomie électrique constatée 40 kms sur route en roulant cool + et mode de recharge maximum sur décélération actif ( conduite proche du one-pedal ). Tenue de route OK mais déconcertante au début : direction très demultipliée et assistée, mieux en mode 4wd auto. Bon confort de suspensions. Très efficace en 4wd même en pur électrique Puissance très appréciable en hybrid ou e-save surtout si batteries chargées, là encore si on la pousse mode 4wd auto fortement recommandé. Coffre grand mais sans plus (deux gros chiens...). Capote électrique top ! Sur chemins , c'est planant surtout en n'activant pas le bip pieton (paramétrable). Très bonne sono. Filets dans les portes radins : petits et malpratiques. Look superbe en silver Grey.Pris en options attelage (1500€) ,écrous antivol roues (seule la roue de secours est équipée de série...) et extension de garantie 4 ans.Idées d'amélioration pour jeep :Passer le moteur en flex-fioul E85/E95.Modifier la position des boutons de choix de mode (invisibles derrière le volant).Mettre la caméra avant de série sur l'overland.Pour le bruitage piétons, le son du V8 serait bien mieux (fait par FIAT sur la 500 abarth électrique)!

11,4 /20

Wrangler 4 IV UNLIMITED 4XE 2.0 L T 380 PHEV 4X4 BVA8 OVERLAND (2021)

Par §fre336XB le 12/02/2023

véhicule passion qui donne l'impression de partir à l'aventure à chaque déplacement. Si la version hybride peut connaitre des problèmes de jeunesse pour certains, ils sont corrigés au fur et à mesureSes défaut sur la route sont liés à sa conception (chassis en échelle).Il faut redoubler de prudence lors de freinages d'urgence. Attention également aux vitesses de passage dans les virages.C'est avant tout un 4x4 pur et dur qui se sent plus à l'aise en off road que sur la route. Ces considérations admises, on adorera ou détestera ce véhicule.dans mon cas, j'adore ce véhicule qui ne ressemble à aucun autre sur de nombreux points.

3,2 /20

Wrangler 4 IV UNLIMITED 2.2 MJET 200 4WD RUBICON AUTO (2022)

Par §LeC707Ck le 29/12/2022

Voiture sympa, la vraie jeep mais qualité fiabilité désastreuse ! Véhicule acheté neuf (78000€), et moteur + turbo HS à 21000 kms ! D'après le concessionnaire, c'est loin d'être un cas isolé. En roulant en jeep, on ne roule plus américain mais on roule avec une merde de Fiat...C'était ma 6eme Jeep mais là c'est fini. Ce n'est ni plus ni moins qu'un 4x4 avec un moteur de camping car Fiat. Jeep = terminé !

18,2 /20

Wrangler 4 IV UNLIMITED 2.0 I T 272 RUBICON AUTO 4P (2019)

Par MBZ21 le 17/02/2022

Bonjour, superbe véhicule acheté en concession, véhicule de démonstration affichant 1200 km .A ce jour, fiabilité 100% côté mécanique et électrique .Version essence 272cv Rubicon équipé en pneu MUD, un régal au quotidien, la puissance est là, mais je me limite à 120km/h sur autoroute en raison de la monte pneus tout-terrain cranté .En Jeep on cruise ...Seul "détail" qui a été rectifié, une oxydation de l'alu sous peinture au niveau des charnières qui a été réglé par la concession .Certe le prix est assez haut, mais venant de chez Mercedes ( 10 VN en 20 ans), j'ai découvert ce véhicule de cette marque et je ne suis vraiment pas déçu et le plaisir au volant est incomparable, sur route ou en chemin forestier / montagne .Je regrette de n'avoir pas franchit le pas plus tôt !Révision annuelle , prix contenu ( essence ), moins de 150€ .Sérieux du réseau FCA et de ma CC .

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