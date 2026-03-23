Virage à 180° chez Stellantis. Après avoir mis sous le tapis certains problèmes de fiabilité, comme celui émanant du moteur PureTech, le groupe ne veut plus prendre aucun risque. Le but étant de renouer confiance avec ses clients, le mea culpa du patron de Peugeot il y a quelques semaines le montre clairement.

Dans le cas qui nous concerne ici, la campagne de rappel, les constructeurs ont l’obligation de les rendre publiques. Pour le groupe, le sujet est d’envergure puisque 212 700 unités en France sont invitées à passer par les ateliers.

Certains modèles équipés du moteur à essence 1.2 Hybrid peuvent avoir été assemblés avec un espace insuffisant entre le conduit du filtre à particules et le capuchon de protection de la borne du système 48V. Concrètement, « dans des conditions humides, cet espace insuffisant et un éventuel contact entre ces composants peuvent entraîner une infiltration d’eau créant un arc électrique, susceptible de provoquer un événement thermique, tel qu’une surchauffe. Dans le pire des cas, cela pourrait engendrer un risque potentiel de départ d’incendie dans le compartiment moteur. »

L’intervention en atelier consiste à remplacer le capuchon de protection de la borne du système 48V par un élément qui présente une meilleure isolation. Si nécessaire, l’espacement entre le tuyau du filtre à particules et le système hybride est ajusté. Au total, une demi-heure environ suffit à résoudre le problème.

Sept marques impliquées

Stellantis précise avoir eu connaissance de 36 exemplaires ayant connu le souci, dont 12 avec un départ d’incendie dans le compartiment moteur. Toutefois, le discours se veut rassurant puisque « le problème a un taux d’occurrence exceptionnellement faible ». À noter que si le défaut se produit, un message doit s’afficher au tableau de bord, mais Stellantis encourage les propriétaires à contacter leur concessionnaire.

La plage de production précise n’est pas communiquée, sait-on seulement que les véhicules ont été assemblés de 2023 à 2026. En revanche, nous connaissons le nombre d’exemplaires par marque :