Stellantis ne veut plus entendre parler de problèmes de qualité et recrute des ingénieurs à tours de bras
Après les efforts déployés par Carlos Tavares pour réduire la masse salariale du groupe Stellantis et faire des économies, la nouvelle direction recrute massivement. Le but est notamment d’éviter les problèmes comme ceux au lancement de certains modèles, sans parler du fameux dossier Puretech.
L’ancien directeur de Stellantis Carlos Tavares pensait pouvoir maintenir le bon fonctionnement du groupe en réduisant ses effectifs et en optimisant sa rentabilité. Mais comme on l’a vu lors des dernières années, cette stratégie a conduit à de gros dysfonctionnements : outre la gestion catastrophique du dossier Puretech qui a nui durablement à l’image du constructeur, certains lancements de produits ont été gênés par des problèmes de bugs (comme par exemple celui de la Citroën C3 en 2024).
Voilà pourquoi la nouvelle direction de Stellantis, désormais assurée par Antonio Filosa, veut faire tout l’opposé. Elle assume des pertes financières abyssales pour organiser sa reconstruction et les investissements vont notamment servir à recruter massivement les ingénieurs et autres employés clés qui étaient partis ces dernières années.
259 000 salariés dans le groupe
Alors que les effectifs du groupe Stellantis dans le monde avaient diminué de 50 000 jusqu’en 2024, la direction ouvre beaucoup de nouveaux postes pour revenir aux niveaux initiaux. D’après les journalistes du Detroit News, le groupe a déjà recruté plus de 10 000 nouveaux salariés et revient déjà à près de 259 000 employés dans le monde au total.
Rien qu’aux Etats-Unis, un marché si important qui avait été négligé par la précédente direction d’après Antonio Filosa, Stellantis possède désormais 4 700 employés de plus. Dans son plan de 13 milliards de dollars réservé pour les Etats-Unis, Stellantis prévoit d’ajouter des ingénieurs mais aussi 5000 ouvriers dans les usines au cours des quatre prochaines années.
Bientôt 2 000 ingénieurs de plus
Pas moins de 2 000 ingénieurs seront recrutés au cours des quatre prochaines années et il faut dire que la division américaine du groupe en a besoin : ces dernières années et même bien avant la fusion entre FCA et PSA, le groupe avait tendance à conserver des produits vieillissants de l’autre côté de l’Atlantique.
Antonio Filosa veut en tout cas refaire de Stellantis un groupe automobile leader sur la qualité et l’innovation, deux critères sur lesquels les objectifs de réduction drastique des coûts mis en place par Carlos Tavares avaient indiscutablement pesé. Après un bilan exceptionnel sur le court terme en 2023, cette stratégie a mis le groupe dans le rouge et sali son image.
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