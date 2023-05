Essai - Alfa Romeo Tonale 1.6 diesel 130 ch (2023) : que vaut le seul moteur 100% thermique ?

EN BREF SUV compact Moteur diesel Seule motorisation sans hybridation À partir de 37 700 €

Il n’y a pas à dire en matière de dessin, les italiens savent y faire, notamment les designers de chez Alfa, qui arrivent toujours à donner une touche de sensualité à leurs modèles. C’est ainsi le cas de la Giulia, l’une des plus belles berlines du marché, mais aussi des SUV que ce soit le Stelvio ou ce Tonale. Depuis le restyling du premier, les deux partagent certains points de ressemblance comme la signature lumineuse. L’ensemble est élégant et s’avère finalement très proche du concept car dévoilé en 2019. On retrouve bien évidemment l’ADN du constructeur italien avec notamment une calandre qui reprend le célèbre « trilobo », le trèfle. Cette recette semble fonctionner puisque le Tonale s’est rapidement imposé comme la meilleure vente de la marque transalpine dans l’Hexagone.

La séduction est aussi de mise dans l’habitacle. Alors bien évidemment, le Tonale est pouvue d’une bonne dose de modernité. Ainsi, l’instrumentation est remplacée par une dalle numérique de 12,3 pouces. Les traditionnels fûts, marque de fabrique d’Alfa Romeo, ont disparu, mais leur forme est tout de même reproduite au niveau de la casquette. Les lignes sont à la fois modernes et évocatrices des autres modèles de la marque avec notamment des aérateurs circulaires. Dommage que l’écran multimédia de 10,25 pouces, idéalement placé, soit moins bien intégré. La petite originalité se situe au niveau du placage plastique rétroéclairé.

La qualité de réalisation est globalement bonne. Seules les parties basses de l'habitacle sont en plastique dur, ce qui n’est pas rare dans la catégorie.

Du côté des aspects pratiques, le Tonale avec sa longueur de 4,53 m, dispose de suffisamment de rangements, l’espace à l’arrière est correct, sans plus pour les jambes et la tête. Rien à redire en revanche concernant le volume de chargement de 500 litres.

Bilan contrasté sur route

Pour son arrivée sur le segment des SUV compacts, Alfa Romeo a utilisé la même plateforme que son cousin le Jeep Compass, ce qui lui permet de bénéficier des motorisations électrifiées avec des moteurs hybrides (130 et 160 ch) et hybrides rechargeables (275 ch). Mais ce n’est pas tout puisque le Tonale est aussi vendu en diesel. Pour cette déclinaison, le SUV italien a pioché dans la base des moteurs du groupe dans laquele figure le 1.6 Multijet 130 ch, qui équipe notamment la Fiat Tipo. Avec ses 320 Nm de couple, ce moteur permet au Tonale d’élargir la clientèle à des personnes qui ne souhaitent pas de moteurs hybrides. Dès la mise en route, le moteur émet une sonorité typique des diesels, clairement pas la plus sympathique. Il en est de même des vibrations présentes notamment au ralenti et lors des phases d’accélération. Une fois élancé, le Tonale se révèle globalement plaisant même s’il manque clairement de tonicité. Il est associé à une transmission automatique TCT à double embrayage à six rapports agréable avec des passages de rapports doux, mais elle souffre de quelques latences et lenteurs en conduite dynamique. Elle met ainsi beaucoup de temps à rétrograder lors des phases d’accélération. Les relances et les accélérations sont satisfaisantes sans être extraordinaires comme le prouve le 0 à 100 km abattu en 10,9 s. Finalement, l’atout de cette motorisation réside dans sa consommation mesurée puisque nous avons mesuré 6,3 l/100 km

En matière de comportement, deux choses frappent lors des premiers kilomètres : la première est le ressenti très artificiel de la direction qui donne l’impression d’être flou et de manquer d’assistance. La seconde concerne la fermeté de la sellerie. Si l’impression sur la première s’estompe en raison de sa précision, ce n’est pas le cas pour l’amortissement particulièrement ferme. En revanche, les mouvements de caisse et le roulis sont bien contrôlés. Le Tonale livre donc une prestation partiellement convaincante. Dommage, car on s’attendait à mieux, même s’il faut reconnaître qu’il est un cran au dessus de son cousin le Jeep Compass.