Les moyens des marques chinoises semblent illimités. Ils dépensent en effet sans compter en Europe pour se faire connaître, à coups de publicité, de recrutement rapide des meilleurs responsables presse chez des marques bien établies, comme Volkswagen, Renault ou Toyota, ou encore, de lancements de nouveaux modèles dans des lieux aussi prestigieux que les salles du Carrousel du Louvre (pour Geely) ou l’Opéra Garnier pour le groupe qui nous intéresse ici : BYD.

Et il semble que leur volonté de montrer les muscles, et leurs plus impressionnants modèles, ne faiblisse pas, au contraire, elle monte encore d’un cran. On en veut pour preuve le dispositif déployé pour le Goodwood Festival of Speed 2026, l’un des événements automobiles les plus importants et interactif au monde, où se retrouvent les automobilistes et gentlemen drivers les plus passionnés.

Pour sa 3e participation, le groupe de Shenzen Byd a mis les petits plats dans les grands. Ils vont tout simplement y installer le stand le plus gigantesque que l’événement ait jamais connu, pour y exposer leurs trois marques, BYD, Denza et Yangwang, et participer à la célèbre montée (« The Hill ») de Goodwood.

Un stand plus vaste qu’aucun autre

Ce seront très exactement 2 016 m2 de stand qui accueilleront, sur plusieurs niveaux, les près de 200 000 festivaliers, du 9 au 12 juillet 2016, dans le West Sussex, en Angleterre. Jamais stand n’avait occupé une telle surface, depuis la première édition du festival il y a 33 ans. BYD y présentera les nouveautés de sa gamme, et une première mondiale, à propos de laquelle on en saura bientôt un peu plus, on nous le promet.

Ce sera aussi l’occasion de lancer officiellement la griffe premium de BYD, Denza, au Royaume-Uni, avec les modèles choisis pour ce marché, les Z9GT, BA05 et D9. De son côté, la troisième marque Yangwang, encore plus luxueuse et sportive, sera là avec le SUV U8L (celui qui est capable de flotter sur l’eau pendant 30 minutes), mais aussi, avec la voiture qui détient désormais le titre de voiture de série la plus rapide du monde. Oui, la Yangwang U9X et ses 496,22 km/h sera bien présente.

BYD annonce aussi que « l’une de ses supercars » participera à la mythique montée de Goodwood, théâtre d’autant de records nombreux, et de crashs impressionnants encore plus abondants. Laquelle, on ne sait pas, mais on table sur la Denza Z9GT, si ce n’est la U9X.

Une première mondiale encore tenue secrète

Stella Li, la Vice-Présidente Exécutive du Groupe BYD, citée dans le communiqué de la marque, déclare que : « Le Goodwood Festival of Speed est l’un des rendez-vous les plus emblématiques du calendrier automobile. Nous souhaitions y présenter nos marques BYD, DENZA et YANGWANG d’une manière à la hauteur de la dimension prestigieuse et du caractère unique de l’événement. Notre stand record répond pleinement à cette ambition : il inscrit nos marques dans la riche histoire automobile et sportive de Goodwood, tout en offrant une scène idéale pour présenter en première mondiale un tout nouveau modèle, ainsi que pour illustrer l’étendue, l’attractivité et l’avance technologique du Groupe BYD. »

Inscrire la marque dans la riche histoire de l'automobile ? On rappellera qu'elle a ouvert sa division automobile en 2003 seulement... On dit ça, on ne dit rien.

En plus des autos, le stand présentera un espace dédié à la découverte des technologies de la marque, de sa recharge ultrarapide à 1 500 kW, qui fait passer leur dernière génération de batterie « Blade » de 10 à 70 % de charge en 5 minutes, et ses robots-chiens seront encore là, comme l’année dernière.

Bref, BYD se donne les moyens de ses ambitions, et cherche autant à occuper le terrain médiatique qu’à démontrer son savoir-faire. Reste à savoir si le public britannique y sera sensible cette année. En tout cas, si la météo anglaise est conforme aux clichés, les espaces couverts du stand seront déjà appréciés, le communiqué précisant qu’il a été « pensé également pour s’adapter aux aléas de la météo britannique »… Haha.