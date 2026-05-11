Dans sa version de base, l’Atto3 Evo possède donc un unique moteur électrique à l’arrière (à aimants permanents) déjà plus puissant que les versions de pointe des Renault Scénic, Skoda Elroq, Peugeot E-3008 et autres Volkswagen ID.4. Avec 313 chevaux, il revendique un 0 à 100 km/h abattu en 5,5 secondes ce qui le place déjà au niveau d’une vraie sportive compacte !

Volant en main en tout cas, l’engin ne fait rien pour paraître sportif. Assez souple dans son amortissement (métallique), il invite plutôt à la conduite tranquille et même la réactivité de sa pédale d’accélérateur (y compris en mode Sport) n’incite pas hausser le rythme. La mise au point dynamique semble pourtant en progrès depuis le gros Sealion 7 essayé fin 2024, avec des mouvements de caisses généreux mais une caisse plutôt bien contrôlée quand on se met à le malmener.

Poussé dans ses retranchements, il laisse même pivoter sa poupe pour lutter contre le sous-virage mais l’électronique coupe tout dès l’instant d’après : n’imaginez pas trouver les sensations d’un Tesla Model Y performance avec cet Atto3 Evo, même dans sa version haut de gamme ajoutant un moteur asynchrone sur le train avant pour former une transmission intégrale de 449 chevaux. Ce dernier abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, chrono proche de celui d’une MG4 XPower compacte de 435 chevaux ou d’une Audi RS 3 thermique.

Le fait de disposer d’une telle réserve de puissance reste appréciable mais 200 chevaux suffiraient à profiter de ce SUV familial franchement confortable. Il faut juste composer avec un système de centrage de la voie vite aux interventions vite énervantes sur l’autoroute.

Côté consommation, nous avons simplement relevé 17 kWh/100 kilomètres sur le réseau secondaire et environ 22 kWh/100 km sur voies rapides, sans avoir eu le temps de le mesurer à 130 km/h sur une distance suffisamment longue. Il semble dans la moyenne des SUV électriques de sa catégorie et capable de tutoyer les 300 km sur une charge en voyage, tout en disposant d’un avantage sur ses concurrents au moment de recharger puisque ces derniers utilisent tous un circuit électrique à 400 volts (il faut viser plus haut pour trouver les modèles à 800 volts). Certes, on parle d’environ 5 minutes de moins que la plupart de ses rivaux sur le 10-80 % ce qui n’a rien de révolutionnaire.

Et justement, il y a bien une révolution en Chine où BYD vient de dévoiler le nouveau Yuan Plus : remplaçant local de cet Atto3 Evo, il possède le fameux système « flash Charging » permettant de repasser de 10 à 70 % de charge batterie en 5 minutes. Dans le planning européen de BYD, ce nouveau modèle ne devrait pas arriver avant au moins la fin de l’année prochaine. Chez nous, seule la Denza Z9GT utilise cette technologie pour le moment et elle doit arriver d’ici la fin de l’année sur un premier modèle de la gamme BYD.